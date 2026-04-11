Американската делегация, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, пристигна в Исламабад в събота. Той бе посрещнат от началника на пакистанската армия Асим Мунир, външния министър Мохамад Исхак Дар и представители на американското посолство.

В състава на делегацията са още специалният пратеник Стив Уиткоф и съветникът Джаред Къшнър.

Иранската делегация, оглавявана от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, пристигна по-рано същия ден.

Властите в Пакистан предприеха извънредни мерки за сигурност – затворени улици, засилено полицейско присъствие и контролно-пропускателни пунктове в ключови райони на столицата.













Какво се цели: спиране на войната и стабилизиране на региона



Основната цел на разговорите е да се постигне устойчиво прекратяване на огъня след седмици на военни действия между Иран и сили, подкрепени от САЩ и Израел.

Очаква се преговорите да се фокусират върху няколко ключови теми:

- Формализиране на примирието – превръщане на крехкото спиране на огъня в трайно споразумение.

- Гаранции за сигурност – механизми, които да предотвратят нова ескалация.

- Роля на международни посредници – включително Пакистан и държави от Персийския залив.

- Военни действия и отговорност – взаимни обвинения за удари и нарушения.

- Икономически и санкционни въпроси – възможни облекчения срещу отстъпки.

Според източници, близки до процеса, може да са необходими дни, за да се стигне до реален пробив.



Основният проблем: дълбоко недоверие



И двете страни влизат в преговорите с изключително ниско ниво на доверие.

Галибаф заяви ясно позицията на Техеран: „Имаме добри намерения, но нямаме доверие“.















Иран обвинява САЩ, че предишни преговори са били последвани от военни удари. От своя страна Вашингтон предупреждава, че няма да приеме опити за протакане или манипулация.

Особено напрежение има около ролята на Стив Уиткоф, към когото иранската страна изпитва сериозно недоверие заради предишни неуспешни преговори.



Ролята на Джей Ди Ванс: най-трудната мисия досега



Това е най-голямото дипломатическо изпитание за вицепрезидента Ванс. Той трябва да балансира между твърдата линия на Вашингтон, очакванията на съюзниците, подозренията на Иран и вътрешнополитическия натиск в САЩ.



Президентът Доналд Тръмп дори се пошегува, че ако преговорите се провалят, вината ще е на Ванс – но ако успеят, заслугата ще бъде негова. Зад тази шега обаче стои реален политически риск.



Какво следва



Изходът от срещата остава напълно неясен.

Публичните позиции на двете страни са все още далеч една от друга. В същото време и Вашингтон, и Техеран се опитват да представят себе си като по-силната страна, принудила другата да седне на масата за преговори.

Въпреки това има умерен оптимизъм, че поне примирието може да бъде запазено и може да се изгради рамка за по-дългосрочни разговори.



Ако преговорите се провалят, рискът от нова ескалация в Близкия изток остава изключително висок – с последици не само за региона, но и за глобалната икономика и сигурност.



Срещата в Исламабад не е просто дипломатически епизод. Тя е тест дали след военна ескалация е възможен реален политически компромис. Засега резултатът остава отворен – между надеждата за мир и реалността на дълбокото недоверие.