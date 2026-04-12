Христос воскресе! Велик празник е!

Христос воскресе из мертвих,

смертию смерт поправ

и сущим во гробех

живот даровав.

Христос възкръсна от мъртвите,

със смъртта си смъртта победи

и на тия, които са в гробовете,

живот подари!

Смъртта отстъпи. Великден е! Празнува цялото православие.

Войниците, които охранявали гроба на Христос, били заслепени от сиянието на ангела и поразени паднали на земята. Призори в този трети ден от смъртта на Божия син дошли жени, негови последователки, за да помажат според обичая тялото Му с мир. Но открили гроба празен. Христос възкръснал с тялото Си, което било преобразено и никой не можел да го възпре.

После дошли двама от апостолите, Йоан и Петър, и също видяли, че гробът е празен. Тези първи свидетели на Възкресението по-късно стават най-достоверните проповедници на Христовото учение.

Христос воскресе! Традицията повелява в украсата за празника да се включат червени яйца, като кръвта Му.

Честито Възкресение!

Бъдете честити и вдъхновени от победата на живота!