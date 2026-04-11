Лагард: 100 дни България с еврото – валутата вече обединява 21 държави

Сто дни от присъединяването на България към еврозоната отбеляза президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард с публикация в социалните мрежи, в която подчерта разширяването и значението на единната европейска валута. „Изминаха 100 дни, откакто България прие еврото – от 12 държави, използващи нашата единна валута през 2002 г., до 21 днес“, посочва Лагард, отбелязвайки периода от 1 януари насам.
 

Публикацията е придружена от кратко видео, което проследява развитието на еврото през последните две десетилетия. В него се припомня, че при въвеждането си през 2002 г. валутата е била използвана от около 305 милиона души в 12 държави, а в обращение са били приблизително 7,8 милиарда банкноти.

 

Днес еврото се използва от близо 358 милиона души в 21 държави; броят на банкнотите в обращение достига 30,9 милиарда – показател за разширяването на валутния съюз и нарастващото му значение в глобалната икономика.

 

България стана най-новият член на еврозоната, след като въведе еврото от 1 януари. Присъединяването се разглежда като ключова стъпка към по-дълбока икономическа интеграция в ЕС, включително улесняване на търговията, инвестициите и финансовата стабилност.

 

В същото време процесът продължава да предизвиква дебати в страната – от очаквания за по-голяма предвидимост и доверие в икономиката до опасения, свързани с цените и покупателната способност. В европейски план обаче разширяването на еврозоната се разглежда като сигнал за устойчивостта на проекта и засилване на ролята на еврото като една от водещите световни валути.

