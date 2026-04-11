CNN: Път за 1,2 млн. евро от никъде за никъде или как се харчат еврофондове в Унгария

Източник: CNN
Едно кръгово кръстовище край унгарския град Залаегерсег се превърна в символ на начина, по който се изразходват европейски средства в страната. Съоръжението е изградено с около 500 млн. форинта (близо 1,3 млн. евро) от фондове на ЕС, за да обслужва бъдещ железопътен терминал и нова линия, която да осигури по-бърз достъп на Централна Европа до Адриатическо море. Години по-късно обаче железопътната линия все още не е започната, а кръговото кръстовище стои неизползвано насред поле.
 

Критиците на премиера Виктор Орбан твърдят, че подобни проекти са показателни за икономическия модел, изграден през последните 16 години. Според тях управлението съчетава остра реторика срещу ЕС с активно усвояване на значителни европейски средства, които често се насочват към спорни или незавършени инициативи, пише CNN.

 

Само в периода 2014–2020 г. ЕС е финансирал над 52 000 проекта в Унгария. Икономисти и антикорупционни експерти посочват, че без тези средства правителството трудно би поддържало съществуващия модел. Организацията Transparency International определя Унгария като най-корумпираната държава в Европейския съюз.







Кръговото кръстовище край Залаегерсег често се дава като пример за т.нар. „бял слон“ – скъп проект с минимална практическа стойност. Подобни случаи включват и други финансирани от ЕС обекти, като туристически съоръжения без реална функция или инфраструктура, която не се използва.

 

Проектът за железопътната линия, която трябва да даде смисъл на инвестицията, все още е в процедура по обществена поръчка. Според местните власти, дори при бързо развитие, тя може да бъде завършена едва около 2029 г.

 

Темата за европейските средства се превръща в ключов фактор в политическия дебат в страната. От 2022 г. насам Европейската комисия задържа около 18 млрд. евро заради опасения относно върховенството на закона и корупцията. Това представлява приблизително 10% от брутния вътрешен продукт на Унгария.

 

Опозицията, водена от Петер Мадяр, поставя борбата с корупцията в центъра на кампанията си и обещава да възстанови доверието на Брюксел, за да бъдат отключени средствата. Управляващите от своя страна обвиняват ЕС в намеса във вътрешната политика на страната.

 

Случаят с неизползваемото кръгово кръстовище показва по-широк проблем – как европейските средства могат да се превърнат в инструмент за политическо влияние и икономически модел, който не винаги води до реално развитие.

