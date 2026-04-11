Критиците на премиера Виктор Орбан твърдят, че подобни проекти са показателни за икономическия модел, изграден през последните 16 години. Според тях управлението съчетава остра реторика срещу ЕС с активно усвояване на значителни европейски средства, които често се насочват към спорни или незавършени инициативи, пише CNN.

Само в периода 2014–2020 г. ЕС е финансирал над 52 000 проекта в Унгария. Икономисти и антикорупционни експерти посочват, че без тези средства правителството трудно би поддържало съществуващия модел. Организацията Transparency International определя Унгария като най-корумпираната държава в Европейския съюз.















Кръговото кръстовище край Залаегерсег често се дава като пример за т.нар. „бял слон“ – скъп проект с минимална практическа стойност. Подобни случаи включват и други финансирани от ЕС обекти, като туристически съоръжения без реална функция или инфраструктура, която не се използва.

Проектът за железопътната линия, която трябва да даде смисъл на инвестицията, все още е в процедура по обществена поръчка. Според местните власти, дори при бързо развитие, тя може да бъде завършена едва около 2029 г.

Темата за европейските средства се превръща в ключов фактор в политическия дебат в страната. От 2022 г. насам Европейската комисия задържа около 18 млрд. евро заради опасения относно върховенството на закона и корупцията. Това представлява приблизително 10% от брутния вътрешен продукт на Унгария.

Опозицията, водена от Петер Мадяр, поставя борбата с корупцията в центъра на кампанията си и обещава да възстанови доверието на Брюксел, за да бъдат отключени средствата. Управляващите от своя страна обвиняват ЕС в намеса във вътрешната политика на страната.

Случаят с неизползваемото кръгово кръстовище показва по-широк проблем – как европейските средства могат да се превърнат в инструмент за политическо влияние и икономически модел, който не винаги води до реално развитие.