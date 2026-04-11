Неделя, 12 Април 2026, 04:52
Вашингтон и Техеран започнаха исторически преки разговори в Исламабад

Джей Ди Ванс
САЩ потвърдиха, че в пакистанската столица Исламабад са започнали преки тристранни преговори между американската и иранската делегация с посредничеството на Пакистан – среща, която се определя като историческа на фона на десетилетията напрежение между двете държави.
 

По информация на високопоставен представител на Белия дом, американската делегация е водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, заедно със специалния пратеник Стив Уиткоф и съветника Джаред Къшнър. В състава ѝ влизат още съветникът по националната сигурност Андрю Бейкър и експертът по азиатските въпроси Майкъл Ванс, както и допълнителни специалисти по ключови теми, които подкрепят процеса от Вашингтон.


Преките разговори между САЩ и Иран се определят като най-високото ниво на контакт между двете страни от Ислямската революция през 1979 г. насам. Фактът, че делегациите са в една и съща зала, показва възможен напредък и готовност за търсене на общи решения.







Според анализатори, самото провеждане на такива разговори е сигнал, че и двете страни са открили точки на съвпадение в предложенията си – достатъчни, за да преминат от косвена комуникация към директен диалог.

 

Какво е заложено на карта


Очакванията от преговорите са високи, но и силно различни в зависимост от гледната точка. Военната ескалация през последните месеци доведе до рязко поскъпване на петрола, сериозни щети по енергийната инфраструктура в региона и хиляди жертви.

 

За международната общност успех би означавал поне удължаване на примирието и създаване на условия за по-дългосрочно мирно споразумение.

 

За Иран евентуален пробив може да отвори път към облекчаване на тежките икономически санкции, които от години оказват натиск върху страната.

 

Надежди и страхове


Въпреки надеждите, сред иранското общество има и сериозни опасения. Част от гражданите, включително хора, напуснали домовете си заради конфликта, се страхуват от бъдеще под по-твърдолинейно управление.

 

Спомените от кървавите репресии по-рано тази година, при които загинаха хиляди, остават силни и подхранват скептицизъм към всякакви политически договорености.

 

На този фон преговорите в Исламабад се превръщат не просто в дипломатическа среща, а в ключов тест – дали двете страни могат да преминат от конфронтация към реален диалог или напрежението ще продължи да определя бъдещето на региона.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

