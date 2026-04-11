Протести в Ирландия, МВнР с предупреждение към българите

От ведомството призовават българските граждани, които се намират в Ирландия или планират пътуване, да следват указанията на местните власти. Препоръчва се да се предвиди повече време за придвижване, особено към летище Дъблин.

При нужда от помощ българите могат да се свържат с посолството в Дъблин на телефон +353 876 830 566 или на имейл Embassy.Dublin@mfa.bg. Сигнали при кризисни ситуации се приемат денонощно и от Ситуационния център на МВнР.

От министерството напомнят и за регистрацията в системата „Пътувам за…“ или чрез приложението „Пътувай информирано“, която улеснява оказването на съдействие при спешни случаи.

Ескалацията на протестите в Ирландия е пряко свързана с глобалната енергийна криза, предизвикана от напрежението в Близкия изток и ограниченията в Ормузкия проток – ключов маршрут, през който преминава около една пета от световния петрол. Нарушаването на доставките доведе до рязък скок на цените на горивата в Европа и постави под натиск държави като Ирландия, които разчитат силно на внос.















В страната цените на дизела и бензина нараснаха значително само за няколко седмици, което удари най-силно транспортния сектор, фермерите и малкия бизнес. Именно това предизвика вълната от протести, в които участват основно превозвачи и земеделци, настояващи за спешни компенсации и държавна намеса.

Недоволството бързо прерасна в масови блокади на ключови обекти – рафинерии, горивни депа и основни пътни артерии. С бавни колони от трактори и камиони протестиращите на практика прекъснаха доставките на гориво, което доведе до изчерпване на наличностите в стотици бензиностанции и сериозни смущения в транспорта.

Ситуацията се усложнява от съчетанието на външен натиск – ограничени глобални доставки – и вътрешна блокада на логистиката. Властите предупреждават за риск от недостиг на гориво дори за спешните служби, а страната може да се изправи пред необходимостта да отклонява доставки.

Правителството вече подготвя пакет от мерки за подкрепа на засегнатите сектори, включително временна схема за компенсации на горивата. Политическото напрежение обаче расте, а опозицията обвинява властите, че са допуснали кризата да ескалира.