Според украинските въоръжени сили, на 7 април е бил поразен терминалът в Уст-Луга – едно от най-важните съоръжения за износ на руски петрол. Само дни по-рано е атакувано и пристанището в Приморск. Двата обекта са стратегически – през тях преминава близо половината от морския износ на руски петрол.

Удар по приходите на Кремъл



Логиката на Киев е ясна – ограничаването на петролните доставки директно удря основния източник на приходи за Русия и съответно способността ѝ да финансира войната.















През последните седмици атаките дават резултат. Има дни, в които нито един кораб не е успял да акостира в засегнатите пристанища. Дори когато дейността частично се възстановява, обемите остават далеч под нормалните.

„Сенчестият флот“ в капан



Най-сериозно засегнати са т.нар. „сенчести танкери“ – кораби, които заобикалят санкциите и често оперират извън официалните системи за контрол. За разлика от обикновените търговски съдове, те трудно могат да бъдат пренасочени към други пристанища, тъй като рискуват задържане.

Така десетки плавателни съдове остават на котва във Финския залив – около 40 в икономическата зона на Естония, а останалите – край Финландия. Ситуацията създава необичайна картина: санкционирани и често остарели танкери, струпани край бреговете на ЕС, в очакване на ремонтите на руските пристанища.

Рискове за околната среда



Властите в региона следят ситуацията внимателно. Засега няма сериозни екологични последици, но рискът остава, особено предвид състоянието на част от корабите.

При евентуален разлив, отговорността за справяне с последиците ще падне върху Финландия и Естония.

Символ на разклатения ред



Случващото се във Финския залив е повече от логистичен проблем. То е отражение на по-широката геополитическа картина – война, санкции и опити за заобикаляне на международните правила.















Русия продължава да разчита на износа на петрол, включително чрез съмнителни практики в морския транспорт. В отговор Украйна търси начини да удари тази зависимост, включително чрез атаки по инфраструктура извън фронтовата линия.

Резултатът е ситуация, в която десетки кораби остават блокирани в европейски води – знак за напрежението между икономика, сигурност и международно право.

Колко дълго ще продължи този „морски застой“ остава неясно. Но едно е сигурно – Финският залив се превърна в нов фронт на една война, която все по-често излиза извън бойното поле.