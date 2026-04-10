Започва строителството на още една отсечка на "Хемус"
Пътят София - Велико Търново е една от най-натоварените отсечки. Хиляди шофьори минават по трасето ежедневно. А днес някои пресмятат годините за строеж на магистралата, като посочват, че периодът е скандално дълъг Други шофьори описват пътуването си всеки ден и до морската столица като трудно и бавно.
Над 50 години след първата копка на магистрала „Хемус” последната реално построена отсечка завършва при пътен възел „Дерманци” в Ловешка област.
„Надявам се до една седмица, най-късно две, да подпиша разрешение за строеж за лот 6, което на практика означава да започне да се строи до оста Бяла – Велико Търново. Би трябвало до 2030 година магистралата да бъде завършена", каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.
Шестият лот на магистралата е дълъг почти 33 километра. Започва от Павликени и завършва при пресичането с пътя Русе – Велико Търново в района на село Куцина. За да продължи към Търговище обаче, има още работа. Служебният министър обясни, че трябва да се направят подробни устройствени планове, допроектиране и др. Но допълни, че трасето на пътя вече е уточнено.
И от строежа към контрола на пътя. Служебният регионален министър даде висока оценка на тол системата, но обясни, че събира двойно по-малко от заложеният по план 1 милиард евро.
Затова се работи по разширяването на обхвата й. „Това разширяване на тол системата минава през вече закупени по други проекти камери. Ще се разширят и камерите - и мобилните, и стационарните", обясни той.
По отношение на мерките заради цените на горивата, правителството е поискало 25 милиона евро от Европейската комисия, които да се дадат на превозвачите. От Брюксел обаче работят по генерално решение за цяла Европа, което се очаква до две седмици.
