Канада гори, застраховките растат. Кой ще плати сметката?

Големият сблъсък идва от плана на Отава за спешно изграждане на 3,9 милиона нови жилища. Анализ на застрахователния бранш обаче разкрива плашеща статистика. Близо 700 000 от тези домове са планирани в зони с екстремен риск от наводнения или горски пожари. „Трябва да спрем да влошаваме проблема“, предупреждават от Бюрото по застраховане на Канада, подчертавайки, че строежът в опасни райони е бомба със закъснител за бъдещите собственици.

Интересен е политическият обрат на премиера Карни. Човекът, който някога предупреждаваше света за финансовите рискове от климатичните промени, сега е принуден да даде приоритет на петрола и газа. Причината? Търговската война със САЩ и конфликтът в Иран, които изискват незабавна енергийна стабилност. Това обаче оставя застрахователите в ролята на единствен щит срещу климатичните бедствия.

Кой плаща сметката сега?

За момента тежестта пада директно върху потребителите – премиите за застраховка на дома в Канада са се повишили с около 6% само за последната година. За да овладеят ситуацията, компании като Intact Financial и Definity започнаха да действат сами:

* Инвестират милиони в укрепване на домовете на своите клиенти.

* Налагат нови стандарти – използване на огнеупорни покриви и фасади се превръща в условие за по-ниски вноски.

* Моделират риска – внедряват модерни технологии за предвиждане на пожари, за да спрат строителството там, където огънят е неизбежен.



Цифрите са безмилостни. През 2024 г. рекордните обезщетения след пожари и наводнения достигнаха почти 10 милиарда канадски долара. С изгарянето на 32 милиона хектара земя през последните три години, застрахователите са категорични, без масирани държавни инвестиции в инфраструктура и по-строги строителни норми, сметката за климатичните промени скоро ще стане непосилна за обикновения гражданин.