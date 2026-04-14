Вторник, 14 Април 2026, 16:09
Канада гори, застраховките растат. Кой ще плати сметката?

Редактор: Frognews
Докато Канада се подготвя за едно от най-горещите лета в историята си, застрахователният сектор в страната изпрати ултиматум към правителството: климатичната криза вече не може да бъде на заден план заради икономическите сътресения. Парадоксът на 2026 г. е налице – докато премиерът Марк Карни залага на петролния сектор, за да спаси икономиката от митата на Тръмп и енергийната криза, природата изпраща сметка за милиарди, която някой трябва да плати.
 

Големият сблъсък идва от плана на Отава за спешно изграждане на 3,9 милиона нови жилища. Анализ на застрахователния бранш обаче разкрива плашеща статистика. Близо 700 000 от тези домове са планирани в зони с екстремен риск от наводнения или горски пожари. „Трябва да спрем да влошаваме проблема“, предупреждават от Бюрото по застраховане на Канада, подчертавайки, че строежът в опасни райони е бомба със закъснител за бъдещите собственици.

 

Интересен е политическият обрат на премиера Карни. Човекът, който някога предупреждаваше света за финансовите рискове от климатичните промени, сега е принуден да даде приоритет на петрола и газа. Причината? Търговската война със САЩ и конфликтът в Иран, които изискват незабавна енергийна стабилност. Това обаче оставя застрахователите в ролята на единствен щит срещу климатичните бедствия.

 

Кой плаща сметката сега?

 

За момента тежестта пада директно върху потребителите – премиите за застраховка на дома в Канада са се повишили с около 6% само за последната година. За да овладеят ситуацията, компании като Intact Financial и Definity започнаха да действат сами:

 

* Инвестират милиони в укрепване на домовете на своите клиенти.
* Налагат нови стандарти – използване на огнеупорни покриви и фасади се превръща в условие за по-ниски вноски.
* Моделират риска – внедряват модерни технологии за предвиждане на пожари, за да спрат строителството там, където огънят е неизбежен.


Цифрите са безмилостни. През 2024 г. рекордните обезщетения след пожари и наводнения достигнаха почти 10 милиарда канадски долара. С изгарянето на 32 милиона хектара земя през последните три години, застрахователите са категорични, без масирани държавни инвестиции в инфраструктура и по-строги строителни норми, сметката за климатичните промени скоро ще стане непосилна за обикновения гражданин.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? 2| 299 | Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? Виновен, но на свобода: Контрабандистът Паскал се размина с условна присъда 2| 239 | Виновен, но на свобода: Контрабандистът Паскал се размина с условна присъда Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил 0| 345 | Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента! 33| 4063 | Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента!
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3351 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
Христос воскресе! Велик празник е! 14| 2899 | Христос воскресе! Велик празник е!
Рекордна избирателна активност в Унгария 6| 2829 | Рекордна избирателна активност в Унгария
Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран 17| 2715 | Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран
Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток 0| 2676 | Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток
Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха 20| 2669 | Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха
Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение 14| 2663 | Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение
