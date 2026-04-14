Публикацията, съдържаща снимка на Тръмп като Исус, по-късно беше изтрита.

Когато по-късно репортери го помолиха за коментар относно снимката, Тръмп каза, че според него, изображението го показва като лекар.



„Всъщност го публикувах и си помислих, че съм аз в ролята си на лекар и че има общо с Червения кръст“, каза той пред репортери в Белия дом.

Той каза, че „само фалшиви новини“ биха могли да измислят идеята, че изображението го изобразява като Исус.

„Току-що чух за това и си попитах: „Как са измислили това?“ Аз като лекар трябва да лекувам хора. И аз наистина лекувам хора“, каза той.

Припомняме, че в неделя вечерта Тръмп отправи многостранна атака срещу папата, заявявайки, че „не е негов фен“, че „не харесва папа, който е готов да каже, че е добре да се позволи на Иран да има ядрени оръжия“ и че „нямаше да бъде избран от Ватикана, ако Тръмп не беше президент“.

В отговор понтификът заяви, че не се страхува от критики от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп и ще продължи да предава посланията, които смята за необходими.