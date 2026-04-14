Дрогиран и пиян заплашва жени на гара в Пловдив

Пострадалите са съобщили за отправени обиди и директни заплахи от страна на непознат. При пристигането на полицаите извършителят е бил в неадекватно състояние. Проверката е установила комбинация от алкохол и наркотични вещества в организма на 26-годишния пловдивчанин. Органите на реда са отвели хулигана в ареста за срок от 24 часа. По случая вече е започната официална проверка от компетентните органи.

Празничните дни в Пловдив и региона преминаха под знака на засилен полицейски контрол. Общо седем шофьори са прекарали празниците в килиите на полицията заради управление на автомобили под въздействие на опиати. Тези случаи подчертават сериозния проблем с безопасността по пътищата в областта. Често такива нарушения водят до тежки инциденти, подобно на случая, при който пиян и дрогиран шофьор се удари в патрулка при опит за бягство.

Статистиката на МВР показва, че един от задържаните водачи е шофирал след употреба на наркотици. Останалите шестима мъже са седнали зад волана след консумация на големи количества алкохол. Техните проби са показали концентрация над 1,2 промила, което води до наказателна отговорност. Нарушителите са заловени при масирани проверки на ключови места в град Пловдив.

Екипите на Пътна полиция са действали на булевард „Христо Ботев“ и улица „Дилянка“. Акции са проведени и в градовете Карлово, Асеновград и Раковски. Нарушител е бил установен и в село Чалъкови. Срещу всички заловени шофьори са образувани бързи производства под надзора на прокуратурата. Полицията продължава да следи за стриктното спазване на законите по време на интензивния трафик.

Случаят на гарата в „Тракия“ и многобройните арести на шофьори показват активната работа на пловдивската полиция. Органите на Пето районно управление са реагирали светкавично на сигнала от двете жени. Те са предотвратили по-сериозна ескалация на напрежението на публичното място. Хулиганските прояви и шофирането в нетрезво състояние остават основни приоритети за органите на реда. Полицейските екипи в Карлово и Асеновград също докладват за засилено присъствие по главните пътни артерии.