16 000 ракети в готовност: България активира щита срещу градушките от 15 април

16 000 ракети в готовност: България активира щита срещу градушките от 15 април
От утре, 15 април, Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) официално открива активния сезон за защита на земеделските площи. Системата за ракетно въздействие ще покрие близо 22 милиона декара в най-рисковите райони на страната, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.
 

Защитата ще се координира от 11 командни пункта, които управляват мрежа от 262 ракетни площадки. Към момента агенцията разполага с ресурс от близо 16 000 противоградови ракети, като е предвидена възможност за спешни допълнителни доставки при по-интензивни бури през сезона.

 

През 2026 г. атмосферата над България ще бъде под постоянен мониторинг чрез 8 метеорологични радарни станции, осигуряващи пълно покритие на страната.

 

Под „ракетен чадър“ попадат областите:

 

* Видин, Монтана, Враца и Плевен;
* Пазарджик, Пловдив и Стара Загора;
* Сливен и Хасково.


Системата за противоградова защита у нас има над полувековна история. Създадена през 1968 г., днес тя е ключов фактор за спасяването на реколтата в региони с висока честота на градобитни процеси.

 

Ракетният способ е един от най-ефективните методи за „засяване“ на облаците със сребърен йодид, който предотвратява образуването на едри ледени зърна.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Катастрофата, която обори човешката самоувереност: 114 години от потъването на „Титаник“ 0| 1304 | Катастрофата, която обори човешката самоувереност: 114 години от потъването на „Титаник“ Месец след като обяви Мелони за „силен лидер“, Тръмп се оказа „потресен“ от нея 3| 1554 | Месец след като обяви Мелони за „силен лидер“, Тръмп се оказа „потресен“ от нея 60% ръст за 5 години и структурни проблеми: Доплащаме най-много в ЕС за здравеопазване 5| 1639 | 60% ръст за 5 години и структурни проблеми: Доплащаме най-много в ЕС за здравеопазване AI на работното място: Помощник или напротив? 0| 1697 | AI на работното място: Помощник или напротив?

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3605 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 11| 3187 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 12| 3107 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 2959 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 1| 2661 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 5| 2571 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 2555 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
Хакери удариха Booking.com 1| 2550 | Хакери удариха Booking.com
