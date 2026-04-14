16 000 ракети в готовност: България активира щита срещу градушките от 15 април
Защитата ще се координира от 11 командни пункта, които управляват мрежа от 262 ракетни площадки. Към момента агенцията разполага с ресурс от близо 16 000 противоградови ракети, като е предвидена възможност за спешни допълнителни доставки при по-интензивни бури през сезона.
През 2026 г. атмосферата над България ще бъде под постоянен мониторинг чрез 8 метеорологични радарни станции, осигуряващи пълно покритие на страната.
Под „ракетен чадър“ попадат областите:
* Видин, Монтана, Враца и Плевен;
* Пазарджик, Пловдив и Стара Загора;
* Сливен и Хасково.
Системата за противоградова защита у нас има над полувековна история. Създадена през 1968 г., днес тя е ключов фактор за спасяването на реколтата в региони с висока честота на градобитни процеси.
Ракетният способ е един от най-ефективните методи за „засяване“ на облаците със сребърен йодид, който предотвратява образуването на едри ледени зърна.
