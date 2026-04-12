Рекордна избирателна активност в Унгария

През 2022 г. към 11:00 ч. бяха гласували 25,77% от избирателите. При изборите през 2002 г., които и досега държат рекорда по обща активност, на втория тур към 11:00 ч. участие са взели 30,27% от избирателите.

Вотът протича при засилен интерес на избирателите на фона на оспорваната надпревара между управляващата коалиция ФИДЕС и опозиционната формация „Тиса“.

Избирателните секции отвориха в 06:00 часа тази сутрин, като гласуването ще продължи до 19:00 часа (20:00 часа българско време). Очаква се активността да се увеличи в следобедните часове, както традиционно се наблюдава на избори в Унгария.