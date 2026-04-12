Понеделник, 13 Април 2026, 00:24
Рекордна избирателна активност в Унгария

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Избирателната активност на парламентарните избори в Унгария към 11:00 ч. е 37,98%, сочат официални данни, разпространени от изборните власти в страната.
 

През 2022 г. към 11:00 ч. бяха гласували 25,77% от избирателите. При изборите през 2002 г., които и досега държат рекорда по обща активност, на втория тур към 11:00 ч. участие са взели 30,27% от избирателите.

 

Вотът протича при засилен интерес на избирателите на фона на оспорваната надпревара между управляващата коалиция ФИДЕС и опозиционната формация „Тиса“.

 

Избирателните секции отвориха в 06:00 часа тази сутрин, като гласуването ще продължи до 19:00 часа (20:00 часа българско време). Очаква се активността да се увеличи в следобедните часове, както традиционно се наблюдава на избори в Унгария.

