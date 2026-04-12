Понеделник, 13 Април 2026, 00:24
Украйна и Русия се обвиняват взаимно за нарушения на великденското примирие

Редактор: Ивайло Александров
Украйна и Русия се обвиниха взаимно в хиляди нарушения на обявеното великденско примирие, предаде ДПА.
 

Генералният щаб на украинската армия заяви, че е регистрирал 2299 нарушения от руска страна, включително 479 случая на обстрел и около 1800 атаки с малки дронове. Според Киев не са били използвани ракети, бомби или дронове „Шахед“.

 

Украинските военновъздушни сили потвърдиха, че е имало около 18 часа относително затишие, но тази сутрин е била регистрирана нова руска атака с дронове, изискваща реакция.

 

От своя страна руското Министерство на отбраната заяви, че украинските сили са извършили 1971 нарушения в периода от събота следобед до неделя сутрин. Москва обвини Киев в атаки срещу руски позиции край Покровск в Донецка област и в опити за настъпление в района на Суми, като твърди, че всички атаки са били отблъснати.

 

Руските власти твърдят, че техните сили спазват примирието, наредено от президента Владимир Путин, което трябваше да продължи до днес в полунощ.

 

Двете страни и преди са си разменяли обвинения за нарушения по време на временни примирия.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Изборите в Унгария: „Тиса“ води при преброени 54% от гласовете, Орбан поздрави Мадяр 9| 855 | Изборите в Унгария: „Тиса“ води при преброени 54% от гласовете, Орбан поздрави Мадяр Лунният талисман Rise, който обедини планетата ни по пътя си към Луната 1| 651 | Лунният талисман Rise, който обедини планетата ни по пътя си към Луната Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток 0| 1063 | Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток След дни на протести: Ирландия обяви мерки за облекчаване на кризата с горивата 1| 1079 | След дни на протести: Ирландия обяви мерки за облекчаване на кризата с горивата

НАЙ-ЧЕТЕНИ
CNN: Път за 1,2 млн. евро от никъде за никъде или как се харчат еврофондове в Унгария 7| 2983 | CNN: Път за 1,2 млн. евро от никъде за никъде или как се харчат еврофондове в Унгария
"Некои новини“ от последните 24 часа: Супер МВР, ниски цени, Орбан печели и още тъпотии 15| 2880 | "Некои новини“ от последните 24 часа: Супер МВР, ниски цени, Орбан печели и още тъпотии
Ключови избори за Европа: Ще върне ли Мадяр Унгария към НАТО и Европа? 16| 2819 | Ключови избори за Европа: Ще върне ли Мадяр Унгария към НАТО и Европа?
Танкери в застой във Финския залив: Тихият енергиен фронт срещу Русия 5| 2809 | Танкери в застой във Финския залив: Тихият енергиен фронт срещу Русия
Скандал с обвинения срещу главния прокурор разтърсва Международния наказателен съд 4| 2785 | Скандал с обвинения срещу главния прокурор разтърсва Международния наказателен съд
Протести в Ирландия, МВнР с предупреждение към българите 3| 2691 | Протести в Ирландия, МВнР с предупреждение към българите
След успеха на Artemis II: Може ли човек наистина да живее на Луната? 7| 2659 | След успеха на Artemis II: Може ли човек наистина да живее на Луната?
Лагард: 100 дни България с еврото – валутата вече обединява 21 държави 12| 2573 | Лагард: 100 дни България с еврото – валутата вече обединява 21 държави
