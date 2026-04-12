Реклама / Ads
Понеделник, 13 Април 2026, 00:23
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
16| 2227 | НОВИНИ

Нетаняху е предлагал атака срещу Иран на бивши американски президенти, всички отказали

Нетаняху е предлагал атака срещу Иран на бивши американски президенти, всички отказали
Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Бившият държавен секретар на САЩ Джон Кери заяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху многократно е предлагал военни действия срещу Иран на предишни американски президенти, но е срещал отказ, пише израелският вестник Jerusalem Post.
 

Джон Кери каза, че Нетаняху е представял планове за атака на Джордж У. Буш, Барак Обама и Джо Байдън, които не са ги одобрили. Той твърди, че едва настоящият президент Доналд Тръмп е дал съгласие. Кери се позова на публикация в New York Times, според която Нетаняху е убедил Тръмп, че атака срещу Иран може да отслаби военните способности на Техеран и да доведе до смяна на режима.

 

„Премиерът Нетаняху представи основно четири точки: че могат да убият ръководството, да предизвикат смяна на режима, да унищожат военните сили и т.н. Е, явно са нанесли тежки поражения на военните, вероятно са потопили голямата част от флота, нашите момчета си ги бива“, каза бившият държавен секретар. „Фактът обаче е, че нямаше непосредствена заплаха.“

 

Той критикува решението на Тръмп да се оттегли от ядреното споразумение с Иран, договорено по времето на Обама, като заяви, че това е подкопало доверието на Техеран към Вашингтон. „Иран сега смята, че не може да се довери на Съединените щати“, подчерта Кери. Според него е имало възможност за дипломатически диалог, преди да се прибегне до военни действия.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 