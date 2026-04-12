Понеделник, 13 Април 2026, 00:23
Първи в Европа: Нидерландия разреши автономното шофиране на „Тесла“

Редактор: Ивайло Александров
Нидерландия стана първата държава в Европа, която разреши на шофьорите на автомобили „Тесла“ да използват функция за автономно шофиране. Условието е да останат в автомобила и да наблюдават действията на системата, съобщи националната служба за пътна безопасност.
 

Става въпрос за функцията FSD Supervised (напълно автономно шофиране под наблюдение), която вече може да се използва в страната. „Системата за подпомагане на водача вече може да се използва и в Нидерландия. Възможно е бъдещо разширяване на обхвата ѝ във всички държави членки на Европейския съюз.“

 

В режима системата на „Тесла“ поема управлението на автомобила, включително кормилното управление, спирачките и паркирането. Използването ѝ обаче е допустимо само при активен надзор от страна на водача, който трябва да е готов да се намеси при необходимост.

 

С решението си Нидерландия следва примера на САЩ, където подобни системи вече са разрешени за използване при същите условия.

 

През март председателят на управителния съвет на „Фолксваген“ Оливер Блуме обяви, че от 2027 г. ще започне серийното производство на ID Buzz AD в завода в Хановер. По данни на концерна това ще бъде първият напълно автономен серийно произвеждан автомобил в Европа. В завода вече тече предсерийното производство на напълно автономния модел, което според „Фолксваген“ бележи следващ етап в индустриализацията на автономната мобилност в Европа.

