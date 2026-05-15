Сряда, 20 Май 2026, 12:33
23 евро за чадър и шезлонг на българското Черноморие

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Цените на чадърите и шезлонгите по българското Черноморие това лято ще останат ограничени от договорите с държавата, но част от стопаните на плажове ще достигнат максимално допустимите тарифи заради ръста на разходите и инфлацията.
 

Информацията е от председателя на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове Симеон Цветков. „През последните пет години инфлацията, която е приложена върху концесионните такси, е 42,1%. Освен това тя е приложена и върху абсолютно всички други разходи, които имаме. Докато същевременно чадърите и шезлонгите са ограничени и ще бъдат превалутирани по фиксирания курс на БНБ.

 

По думите му това поставя плажния бранш в неравностойно положение спрямо други туристически сектори, които са могли да отразят инфлацията в цените си. „Нашият бранш не може да променя свободно цените на услугите си, въпреки че всички разходи, включително това, което плащаме към държавата, се повишават. Колегите ще търсят вариант да покрият разходите, които трябва да посрещнат.“

 

Според него при най-скъпите плажове цената на пълния комплект чадър и шезлонги може да достигне около 23 евро. „Има плажове, при които по концесионен договор цената е ограничена до 15 лева за чадър или шезлонг. При най-скъпите плажове достигаме до около 23 евро за пълния комплект.“

 

Той подчерта, че въпреки ръста на цените, България остава значително по-достъпна дестинация в сравнение с Гърция и Италия. „В Северна Гърция цените започват от 20 евро, а в курорти като Миконос или Санторини могат да стигнат до 150 евро. Подобна е ситуацията и в Италия.“

 

Все по-често и у нас заведенията на плажа ще предлагат чадър и шезлонг срещу консумация – практика, която в Гърция постепенно отпада. „Предполагам, че около 10-15 евро консумация ще бъде най-ниската сума този сезон в заведения, които няма да изискват отделно заплащане на чадър и шезлонг.“

 

На част от малките плажове стопаните вече са принудени да достигнат максималните цени, заложени в договорите им. Такъв е случаят с плажа в Крайморие, стопанисван от Николай Димитров. „Досега не бях достигнал максимума по договора – 10 лева чадър и 10 лева шезлонг. Но тази година, заради ръста на цените, заплатите и осигуровките, ще заложа максималната цена. Чадърът ще е 5 евро, шезлонгът – 5 евро“, каза Димитров.

 

Той уточни, че на неговия плаж в цената ще бъдат включени и шалте, и масичка, без допълнително таксуване. „Това е малък плаж, разходите са като при големите плажове, но приходите са значително по-малки. Просто нямам възможност да задържа по-ниски цени.“

 

По думите на представителите на бранша очакванията са туристи да има, но заради инфлацията хората ще харчат приблизително същите средства като миналото лято, макар и вече в евро.

