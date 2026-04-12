Реклама / Ads
Понеделник, 13 Април 2026, 00:24
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2195 | НОВИНИ

Промяна в прогнозата – очаква ни топъл понеделник и слънчева Светла седмица

Редактор: Ивайло Александров
През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Повече облаци ще има в крайните югозападни райони, където на изолирани места ще превали слаб дъжд, в планините – сняг.
 

На много места вятърът ще стихне и в низините, котловините и около водните басейни ще има условия за намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, по долното течение на Струма и Места с 2°-3° по-високи, а в района на София – около 3°.

 

Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На изолирани места в крайните югозападни райони ще превали слабо. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, за София – около 16°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи.

 

Над планините ще бъде с разкъсана, в масивите от Югозападна България предимно значителна облачност. Само на изолирани места там ще превали дъжд, по най-високите части на Пирин – сняг. Ще духа слаб, по високите върхове умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

 

По Черноморието ще е предимно слънчево, след пладне с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, след обяд умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

 

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 49 мин. и залязва в 20 ч. и 6 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 17 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 50 мин. и залязва в 15 ч. и 33 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.

 

Във вторник облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява, но все още вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 14° и 19°.

 

В сряда над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На много места, главно в западната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен.

 

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 12° и 17°.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 