Припомняме, че на 14 февруари 2025 г. руски боен дрон атакува укритието на четвърти блок на централата. Това породи опасения за загуба на контрол над ситуацията в Чернобилската зона.

„Проблемът е, че НСК (Нов безопасен конфиденциален център) е запечатана среда – поне беше така до 14 февруари миналата година. Сега на практика вече не е така“, казва Бърни.



Според него, един от начините за контрол на радиоактивността е използването на така нареченото отрицателно налягане. Това означава поддържане на по-високо налягане в пространството под покрива, отколкото вътре в зоната на реактора.

Това е необходимо, за да може, ако въздухът се движи между вътрешността и външната част, той да се насочва навътре, а не навън. След това въздухът преминава през филтрираща система, в която се помещава мощна климатична и пречистваща система.

„Това вече не е възможно поради дупката, създадена от експлозията и последвалия пожар в пространството под покрива. В този смисъл, НСК вече не може адекватно да задържи радиацията, която потенциално би могла да излезе“, смята специалистът.

Бърни посочи, че рискът е в случай на срутване, радиоактивният прах първо да се издигне вътре в Новия безопасен конфайнмент и впоследствие да излезе навън.

„Ще се разпространи ли на стотици километри? Най-вероятно не. Локализираното замърсяване около НСК и съседните ядрени съоръжения, по-специално трите реактора, обаче ще бъде толкова значително, че работата там ще стане изключително трудна поради широко разпространеното радиоактивно замърсяване“, казва експертът на Грийнпийс.

В рамките на самия Нов безопасен конфайнмент, срутването на тази структура ще означава, че всички предишни планове и оценки за справяне с последиците от бедствието по същество ще трябва да бъдат преразработени. Говорим за 40-те години работа, необходими за постигане на настоящия резултат.

„Не можем да позволим саркофагът, съоръжението „Укритие“, да се срути. И точно до това доведоха действията на Русия. Русия отново използва ядрения фактор като оръжие, за да заплаши Украйна“, добави Бърни.



Наскоро украинският външен министър Андрей Сибиха обяви, че европейските партньори отпускат десетки милиони евро за ремонт на саркофага на атомната електроцентрала в Чернобил, който беше повреден при атаката. Той подчерта, че съоръжението за радиационна защита е повредено от руски удар с дрон. Цената за възстановяването му до безопасно състояние в момента се оценява на приблизително 500 милиона евро.



По-рано Министерството на енергетиката съобщи, че Чернобилската атомна електроцентрала е била отново свързана към единната електропреносна мрежа на Украйна след руския обстрел. Министерството отбеляза, че всички съоръжения на централата, включително хранилището за ядрено гориво и защитната зона, работят нормално, а нивата на радиация остават в нормални граници.