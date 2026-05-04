„В интерес на Иран, Близкия изток и Съединените щати съобщихме на тези страни, че ще насочим техните кораби безопасно извън тези ограничени води, за да могат свободно да продължат дейността си“, заяви Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social, като добави, че се водят „много положителни разговори“ с Иран, които могат да доведат до благоприятен изход за всички страни.

Американското военно участие в операцията ще включва разрушители с управляеми ракети, над 100 самолета, безпилотни системи и около 15 000 военнослужещи, съобщи Централното командване на САЩ.

Новината доведе до спад в цените на петрола – сортът Брент поевтиня с близо 2% до малко над 106 долара за барел, а West Texas Intermediate падна под 100 долара.

От своя страна Иран потвърди, че е получил отговор от САЩ на последното си мирно предложение, предадено чрез посредничеството на Пакистан. Говорителят на външното министерство Есмаил Багаей заяви, че предложението съдържа 14 точки и е насочено изцяло към прекратяване на войната в Близкия изток, включително в Ливан. Той подчерта, че на този етап не се водят преговори по ядрената програма на страната.

Военните действия между САЩ и Иран, започнали на 28 февруари, са временно преустановени след влизането в сила на примирие на 7 април. В събота Тръмп заяви, че разглежда иранското предложение, но не изключва подновяване на военните удари, ако Техеран „се държи неподходящо“. Той посочи още, че САЩ биха искали да ликвидират способността на Иран да произвежда ракети.

Ормузкият проток, през който преминава около една пета от световните енергийни доставки, беше почти блокиран по време на конфликта. Смята се, че около 1000 търговски кораба и 20 000 моряци са заседнали в района, като част от екипажите вече изпитват недостиг на храна. Много от засегнатите кораби принадлежат на държави, които не участват в конфликта.

Контролът на Иран върху протока доведе и до рязко покачване на цените на енергията и засили опасенията за глобалната икономика и инфлацията. Анализатори предупреждават, че пазарът на петрол може скоро да достигне критична точка с още по-сериозен скок в цените.

САЩ обмислят създаването на международна коалиция за координиране на усилията за отваряне на протока, а Великобритания и Франция също подготвят многонационална мисия при устойчиво примирие. По-рано Тръмп критикува съюзниците от НАТО за недостатъчна подкрепа във войната. Междувременно Пентагон обяви, че ще изтегли 5000 американски войници от Германия, след като германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че САЩ са „унижавани“ от Техеран.