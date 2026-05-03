Понеделник, 04 Май 2026, 12:54
Загинали и ранени цивилни, горящи сгради и пристанище в Одеска област

Редактор: Красен Бучков
В нощта на 3 май руската армия атакува Одеска област с дронове, причинявайки смъртта на двама и ранявайки петима. Според Ина Верба от Одеската прокуратура, атаката е насочена към пристанищната инфраструктура и жилищен район.
 

„Пет частни къщи в две села са частично разрушени. В резултат на вражеското нападение са убити двама цивилни, 38-годишен мъж и жена. Ранени са и петима местни жители: 64-годишна жена, 72-годишна жена и 29-годишен, 56-годишен и 69-годишен мъж. Двама от ранените са хоспитализирани“, каза Верба.

 

Пресслужбата на Главното управление на Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област уточни, че нападението е причинило няколко пожара в региона.


„Три къщи в жилищния район са повредени: части от къщите са разрушени, прозорците са счупени, а конструкциите са повредени. За съжаление, един човек е загинал, а трима други са ранени“, се казва в изявлението.

 

Пристанищната инфраструктура също е била засегната, което е предизвикало пожар, който спасителите бързо са потушили, добави Държавната служба за извънредни ситуации. Според службата е потвърдена смъртта на един човек и ранените двама други.

 

Василий Гуляев, кметът на Чорноморск, също съобщи за нападението . Той каза, че руснаци са атакували жилищен район на общността Чорноморск през нощта.


Украинската пристанищна администрация уточни, че Русия е атакувала пристанището и прилежащите инфраструктурни съоръжения в нощта на 3 май. При атаката е убит шофьор на камион, който е бил близо до мястото на удара извън пристанището.

 

 

