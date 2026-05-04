Дипломатически скандал: Спор между Мецола и Алиев на европейски форум

Редактор: Frognews
Остър дипломатически сблъсък избухна между президента на Азербайджан Илхам Алиев и председателя на Европейски парламент Роберта Мецола по време на международен форум в Ереван. По време на срещата на Европейска политическа общност Алиев обвини Европейския парламент, че „разпространява лъжи и клевети“ за страната му. Той заяви, че институцията има „обсесия“ към Азербайджан и обяви, че парламентът в Баку ще прекрати сътрудничеството с европейските депутати във всички области.
 

Алиев също така обвини евродепутати, че се опитват да „саботират“ мирния процес с Армения след конфликта в Нагорни Карабах.







Отговорът на Мецола


Роберта Мецола реагира незабавно и защити институцията.

 

„Европейският парламент е демократично избран орган. Разбираме, че решенията ни може да са неудобни за някои, но няма да променим начина си на работа“, заяви тя.

 

Спорът идва след критични резолюции


Напрежението се засили след серия от резолюции на Европейския парламент, критични към действията на Азербайджан. Последната, приета в Страсбург, призовава за връщане на арменци, напуснали региона през 2023 г., и за освобождаване на задържани военнопленници.

 

Дипломатически контекст


Въпреки критиките към парламента, Алиев приветства усилията на Европейска комисия за развитие на отношенията с Баку.

Срещата в Ереван събра лидери от близо 50 държави и има за цел да насърчи диалога между Азербайджан и Армения след десетилетия на конфликт.

 

Очаква се следващата среща на формата да се проведе в Азербайджан през 2028 г.
 

