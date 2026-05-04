Алиев също така обвини евродепутати, че се опитват да „саботират“ мирния процес с Армения след конфликта в Нагорни Карабах.















Отговорът на Мецола



Роберта Мецола реагира незабавно и защити институцията.

„Европейският парламент е демократично избран орган. Разбираме, че решенията ни може да са неудобни за някои, но няма да променим начина си на работа“, заяви тя.

Спорът идва след критични резолюции



Напрежението се засили след серия от резолюции на Европейския парламент, критични към действията на Азербайджан. Последната, приета в Страсбург, призовава за връщане на арменци, напуснали региона през 2023 г., и за освобождаване на задържани военнопленници.

Дипломатически контекст



Въпреки критиките към парламента, Алиев приветства усилията на Европейска комисия за развитие на отношенията с Баку.

Срещата в Ереван събра лидери от близо 50 държави и има за цел да насърчи диалога между Азербайджан и Армения след десетилетия на конфликт.

Очаква се следващата среща на формата да се проведе в Азербайджан през 2028 г.

