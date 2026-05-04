Пневмония вкара Руди Джулиани в болница, състоянието му е тежко

Бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани е настанен в болница в тежко, но стабилно състояние, съобщи неговият говорител. 81-годишният Джулиани се възстановява от пневмония. Според екипа му състоянието му първоначално се е влошило бързо и е било необходимо да бъде поставен на апаратна вентилация. В момента той вече диша самостоятелно.
 

Говорителят Тед Гудман обясни, че Джулиани страда от хронично заболяване на дихателните пътища, развило се след атаките от атентатите на 11 септември 2001 г.. Това е усложнило състоянието му при настоящото заболяване.

 

Няколко дни преди хоспитализацията Джулиани се появи в свое онлайн предаване, където каза, че гласът му е отслабнал. По време на излъчването той кашляше видимо.







Политическа подкрепа


Президентът Доналд Тръмп го нарече „истински боец“ и изрази подкрепа в социалните мрежи.

 

Бившият кмет на Ню Йорк Ерик Адамс също му пожела бързо възстановяване, като подчерта, че „този момент е над политиката“.

 

Дълга кариера и последни проблеми


Джулиани стана известен с ролята си след атаките през 2001 г., когато получи прозвището „кметът на Америка“.

 

През последните години обаче той се сблъска с редица правни и финансови проблеми, свързани с действията му след изборите в САЩ през 2020 г. През 2024 г. беше лишен от адвокатски права в Ню Йорк.

 

Въпреки това остава близък съюзник на Доналд Тръмп, който го назначи в консултативен съвет към Министерството на вътрешната сигурност.

 

През последните години Джулиани имаше и други здравословни проблеми, включително хоспитализация след автомобилна катастрофа и лечение от COVID-19.

