Пневмония вкара Руди Джулиани в болница, състоянието му е тежко
Говорителят Тед Гудман обясни, че Джулиани страда от хронично заболяване на дихателните пътища, развило се след атаките от атентатите на 11 септември 2001 г.. Това е усложнило състоянието му при настоящото заболяване.
Няколко дни преди хоспитализацията Джулиани се появи в свое онлайн предаване, където каза, че гласът му е отслабнал. По време на излъчването той кашляше видимо.
Политическа подкрепа
Президентът Доналд Тръмп го нарече „истински боец“ и изрази подкрепа в социалните мрежи.
Бившият кмет на Ню Йорк Ерик Адамс също му пожела бързо възстановяване, като подчерта, че „този момент е над политиката“.
Дълга кариера и последни проблеми
Джулиани стана известен с ролята си след атаките през 2001 г., когато получи прозвището „кметът на Америка“.
През последните години обаче той се сблъска с редица правни и финансови проблеми, свързани с действията му след изборите в САЩ през 2020 г. През 2024 г. беше лишен от адвокатски права в Ню Йорк.
Въпреки това остава близък съюзник на Доналд Тръмп, който го назначи в консултативен съвет към Министерството на вътрешната сигурност.
През последните години Джулиани имаше и други здравословни проблеми, включително хоспитализация след автомобилна катастрофа и лечение от COVID-19.
