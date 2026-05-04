Пневмония вкара Руди Джулиани в болница, състоянието му е тежко

Говорителят Тед Гудман обясни, че Джулиани страда от хронично заболяване на дихателните пътища, развило се след атаките от атентатите на 11 септември 2001 г.. Това е усложнило състоянието му при настоящото заболяване.

Няколко дни преди хоспитализацията Джулиани се появи в свое онлайн предаване, където каза, че гласът му е отслабнал. По време на излъчването той кашляше видимо.















Политическа подкрепа



Президентът Доналд Тръмп го нарече „истински боец“ и изрази подкрепа в социалните мрежи.

Бившият кмет на Ню Йорк Ерик Адамс също му пожела бързо възстановяване, като подчерта, че „този момент е над политиката“.

Дълга кариера и последни проблеми



Джулиани стана известен с ролята си след атаките през 2001 г., когато получи прозвището „кметът на Америка“.

През последните години обаче той се сблъска с редица правни и финансови проблеми, свързани с действията му след изборите в САЩ през 2020 г. През 2024 г. беше лишен от адвокатски права в Ню Йорк.

Въпреки това остава близък съюзник на Доналд Тръмп, който го назначи в консултативен съвет към Министерството на вътрешната сигурност.

През последните години Джулиани имаше и други здравословни проблеми, включително хоспитализация след автомобилна катастрофа и лечение от COVID-19.