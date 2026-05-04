Протест в София срещу закриването на Чешкия център

Чешкият център в София е най-старият в тази мрежа. Той е създаден през 1949 г. като част от културното сътрудничество между България и тогавашна Чехословакия.

Първоначално започва като магазин за културни продукти „Československá tvorba Orbis“ на ул. „Раковски“. С времето се развива в културен и информационен център, който представя чешката култура у нас.

След разделянето на Чехословакия през 1993 г. центърът става част от новата мрежа на чешките културни институти в чужбина.

През десетилетията той се утвърждава като ключово място за културен обмен – с изложби, прожекции, литературни събития и езикови инициативи.















Обществена и академична реакция



Срещу закриването се обявиха културни дейци и представители на академичната общност. От Софийски университет „Св. Климент Охридски“ също призоваха решението да бъде преразгледано, като подчертаха ролята на центъра за българо-чешките културни връзки.

Според тях институцията е част от дългогодишна традиция, която датира още от края на XIX век, когато чешки специалисти участват активно в развитието на българската култура, образование и изкуство.

Петиции и призиви за подкрепа



Организаторите на протеста призовават за широка обществена подкрепа. Те подчертават, че закриването на центъра би било сериозна загуба за културния живот в България.

Вече са започнати и петиции срещу решението, а участниците в протеста настояват за диалог и възможност то да бъде преразгледано.

Очаква се Чешкият център да продължи работа до края на май, след което дейността му в България да бъде прекратена.