Вторник, 05 Май 2026, 12:51
Протест в София срещу закриването на Чешкия център

Редактор: Frognews
Граждани излязоха на протест тази вечер в защита на Чешки център София, след като стана ясно, че институцията ще бъде закрита. Недоволството започна в 18:30 ч. в градинката „Кристал“ в София. Решението за прекратяване на дейността е взето от ръководството на мрежата Чешките центрове, която е към Министерството на външните работи на Чехия. Причината е свързана с намалено финансиране и преструктуриране на дейността в чужбина.
 

Чешкият център в София е най-старият в тази мрежа. Той е създаден през 1949 г. като част от културното сътрудничество между България и тогавашна Чехословакия.

 

Първоначално започва като магазин за културни продукти „Československá tvorba Orbis“ на ул. „Раковски“. С времето се развива в културен и информационен център, който представя чешката култура у нас.

 

След разделянето на Чехословакия през 1993 г. центърът става част от новата мрежа на чешките културни институти в чужбина.

 

През десетилетията той се утвърждава като ключово място за културен обмен – с изложби, прожекции, литературни събития и езикови инициативи.







Обществена и академична реакция


Срещу закриването се обявиха културни дейци и представители на академичната общност. От Софийски университет „Св. Климент Охридски“ също призоваха решението да бъде преразгледано, като подчертаха ролята на центъра за българо-чешките културни връзки.

 

Според тях институцията е част от дългогодишна традиция, която датира още от края на XIX век, когато чешки специалисти участват активно в развитието на българската култура, образование и изкуство.

 

Петиции и призиви за подкрепа


Организаторите на протеста призовават за широка обществена подкрепа. Те подчертават, че закриването на центъра би било сериозна загуба за културния живот в България.

 

Вече са започнати и петиции срещу решението, а участниците в протеста настояват за диалог и възможност то да бъде преразгледано.

 

Очаква се Чешкият център да продължи работа до края на май, след което дейността му в България да бъде прекратена.

