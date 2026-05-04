Автомобил се вряза в тълпа в Лайпциг: Двама загинали, десетки ранени
Кметът Буркхард Юнг съобщи, че заподозреният е задържан. По думите му мотивите за атаката все още не са ясни.
Инцидентът се е случил в натоварен район, пълен с хора – туристи, клиенти на магазини и посетители на заведения. Свидетели разказват за силен шум, последван от хаос и опити на минувачи да окажат първа помощ.
Инцидент в оживена пешеходна зона
Случаят е станал около 16:45 ч. в пешеходната зона на търговската Grimmaische Straße, където по това време е имало много хора.
По данни на пожарната около 22 души са пострадали, като двама са в тежко състояние. На място са изпратени десетки екипи – около 40 пожарникари и 40 медици, както и два хеликоптера.
Как се е случило
По първоначална информация 33-годишен германски гражданин е навлязъл с висока скорост с автомобил тип SUV в търговската улица. Колата е тръгнала от Augustusplatz и е изминала около 500 метра през пешеходната зона.
Свидетели твърдят, че колата е била блокирана от предпазен болард. По снимки се виждат сериозни щети – счупено предно стъкло и деформиран преден капак.
Паника и солидарност
Очевидци разказват за силен шум от двигателя и удар. Хората наоколо са се притекли на помощ на пострадалите.
„Имаше огромно чувство на солидарност“, казва свидетелка, която е била в близко заведение.
Районът е отцепен, а магазините са затворени. На място се провежда разследване.
Контекст
Инцидентът засенчи традиционните понеделнишки молитви за мир в църквата „Св. Николай“, която е символ на протестите в бившата Източна Германия.
През последните години в Германия има няколко подобни атаки с автомобили. Сред тях са случаи в Манхайм, Мюнхен и Магдебург, при които също има жертви и ранени.
Разследването продължава.
