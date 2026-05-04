Кметът Буркхард Юнг съобщи, че заподозреният е задържан. По думите му мотивите за атаката все още не са ясни.

Инцидентът се е случил в натоварен район, пълен с хора – туристи, клиенти на магазини и посетители на заведения. Свидетели разказват за силен шум, последван от хаос и опити на минувачи да окажат първа помощ.

Инцидент в оживена пешеходна зона



Случаят е станал около 16:45 ч. в пешеходната зона на търговската Grimmaische Straße, където по това време е имало много хора.

По данни на пожарната около 22 души са пострадали, като двама са в тежко състояние. На място са изпратени десетки екипи – около 40 пожарникари и 40 медици, както и два хеликоптера.

Как се е случило

По първоначална информация 33-годишен германски гражданин е навлязъл с висока скорост с автомобил тип SUV в търговската улица. Колата е тръгнала от Augustusplatz и е изминала около 500 метра през пешеходната зона.

Свидетели твърдят, че колата е била блокирана от предпазен болард. По снимки се виждат сериозни щети – счупено предно стъкло и деформиран преден капак.

Паника и солидарност



Очевидци разказват за силен шум от двигателя и удар. Хората наоколо са се притекли на помощ на пострадалите.

„Имаше огромно чувство на солидарност“, казва свидетелка, която е била в близко заведение.

Районът е отцепен, а магазините са затворени. На място се провежда разследване.

Контекст



Инцидентът засенчи традиционните понеделнишки молитви за мир в църквата „Св. Николай“, която е символ на протестите в бившата Източна Германия.

През последните години в Германия има няколко подобни атаки с автомобили. Сред тях са случаи в Манхайм, Мюнхен и Магдебург, при които също има жертви и ранени.

Разследването продължава.