Автомобил се вряза в тълпа в Лайпциг: Двама загинали, десетки ранени

Двама души загинаха, а десетки бяха ранени, след като автомобил се вряза в тълпа в Лайпциг в понеделник следобед. По данни на пожарната служба общо 22 души са пострадали, като двама от тях са в тежко състояние. На място са изпратени около 40 пожарникари и 40 медици, както и два спасителни хеликоптера.
 

Кметът Буркхард Юнг съобщи, че заподозреният е задържан. По думите му мотивите за атаката все още не са ясни.

 

Инцидентът се е случил в натоварен район, пълен с хора – туристи, клиенти на магазини и посетители на заведения. Свидетели разказват за силен шум, последван от хаос и опити на минувачи да окажат първа помощ.

 

Инцидент в оживена пешеходна зона


Случаят е станал около 16:45 ч. в пешеходната зона на търговската Grimmaische Straße, където по това време е имало много хора.

 

Как се е случило

 

По първоначална информация 33-годишен германски гражданин е навлязъл с висока скорост с автомобил тип SUV в търговската улица. Колата е тръгнала от Augustusplatz и е изминала около 500 метра през пешеходната зона.

 

Свидетели твърдят, че колата е била блокирана от предпазен болард. По снимки се виждат сериозни щети – счупено предно стъкло и деформиран преден капак.

 

Паника и солидарност


Очевидци разказват за силен шум от двигателя и удар. Хората наоколо са се притекли на помощ на пострадалите.

 

„Имаше огромно чувство на солидарност“, казва свидетелка, която е била в близко заведение.

 

Районът е отцепен, а магазините са затворени. На място се провежда разследване.

 

Контекст


Инцидентът засенчи традиционните понеделнишки молитви за мир в църквата „Св. Николай“, която е символ на протестите в бившата Източна Германия.

 

През последните години в Германия има няколко подобни атаки с автомобили. Сред тях са случаи в Манхайм, Мюнхен и Магдебург, при които също има жертви и ранени.

 

Разследването продължава.

