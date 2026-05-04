Реклама / Ads
Вторник, 05 Май 2026, 12:52
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 2302 | НОВИНИ

След поражението на Орбан: Фицо смекчава тона към Украйна

След поражението на Орбан: Фицо смекчава тона към Украйна
Редактор: Frognews
Промяна в политиката на Словакия към Украйна започва да се очертава, след като унгарският премиер Виктор Орбан загуби изборите. Словашкият премиер Роберт Фицо показва по-умерен тон към Украйна. Фицо се срещна с президента Володимир Зеленски в Ереван. Двамата се договориха до края на юни да проведат разговори за сътрудничество в енергетиката и транспорта.
 

„Ние сме съседи и трябва да поддържаме добри отношения“, заяви Фицо, въпреки че до скоро критикуваше Киев заради проблеми с петролопровода „Дружба“.

 

Зеленски също подчерта, че Украйна е заинтересована от по-тесни връзки със Словакия.

 

Подкрепа за ЕС, но без военна помощ


Фицо потвърди подкрепата си за кандидатурата на Украйна за членство в ЕС и заяви, че мирни преговори с Русия не могат да се водят без участието на Киев.







В същото време той запазва твърдата си позиция срещу предоставяне на военна помощ на Украйна.

 

Промяна след Орбан


Анализатори свързват промяната с отслабването на позициите на Орбан, който беше ключов съюзник на Фицо по темата за войната.

 

След възстановяването на доставките по петролопровода „Дружба“, Словакия и Унгария оттеглиха блокадата си върху нов пакет санкции на ЕС срещу Русия.

 

Прагматична стратегия


Според експерти Фицо се опитва да подобри отношенията си с ЕС и да се дистанцира от образа на проруски лидер.

 

Въпреки това той продължава да балансира между различни позиции и да защитава националните интереси на Словакия.

 

Вътрешно напрежение


Новият курс среща критики вътре в страната. Част от коалиционните партньори на Фицо са против сближаването с Украйна.

 

Самият премиер призна, че с Зеленски имат „коренно различни позиции“, но подчерта, че добрите отношения между съседни държави са необходими.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Втори фалстарт: Делото срещу Васил Божков за убийства и изнасилване отново не тръгна 0| 260 | Втори фалстарт: Делото срещу Васил Божков за убийства и изнасилване отново не тръгна Арестуваха инфлуенсъра Стоян Колев след призиви за гражданско неподчинение 0| 487 | Арестуваха инфлуенсъра Стоян Колев след призиви за гражданско неподчинение

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 46| 10833 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 9386 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 12| 5468 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 5037 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 4325 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 4126 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3581 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3417 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 