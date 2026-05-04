След поражението на Орбан: Фицо смекчава тона към Украйна

„Ние сме съседи и трябва да поддържаме добри отношения“, заяви Фицо, въпреки че до скоро критикуваше Киев заради проблеми с петролопровода „Дружба“.

Зеленски също подчерта, че Украйна е заинтересована от по-тесни връзки със Словакия.

Подкрепа за ЕС, но без военна помощ



Фицо потвърди подкрепата си за кандидатурата на Украйна за членство в ЕС и заяви, че мирни преговори с Русия не могат да се водят без участието на Киев.















В същото време той запазва твърдата си позиция срещу предоставяне на военна помощ на Украйна.

Промяна след Орбан



Анализатори свързват промяната с отслабването на позициите на Орбан, който беше ключов съюзник на Фицо по темата за войната.

След възстановяването на доставките по петролопровода „Дружба“, Словакия и Унгария оттеглиха блокадата си върху нов пакет санкции на ЕС срещу Русия.

Прагматична стратегия



Според експерти Фицо се опитва да подобри отношенията си с ЕС и да се дистанцира от образа на проруски лидер.

Въпреки това той продължава да балансира между различни позиции и да защитава националните интереси на Словакия.

Вътрешно напрежение



Новият курс среща критики вътре в страната. Част от коалиционните партньори на Фицо са против сближаването с Украйна.

Самият премиер призна, че с Зеленски имат „коренно различни позиции“, но подчерта, че добрите отношения между съседни държави са необходими.