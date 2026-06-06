Катастрофата стана в петък и в нея участваха три леки автомобила и автобус от градския транспорт. На място загина 27-годишен мъж, гражданин на Индия.
По-късно същия ден в болница почина и 31-годишен чужд гражданин, който беше настанен за лечение в ИСУЛ. По-рано днес беше съобщено и за трета жертва на катастрофата – пациент, лекуван в УМБАЛ „Света Анна“.
При тежкия инцидент пострадаха повече от 10 души. Седем от тях бяха в критично състояние и бяха транспортирани за лечение във ВМА, ИСУЛ, „Пирогов“, „Света Анна“ и други лечебни заведения в столицата.
Разследването на причините за катастрофата продължава. До момента властите не са обявили официална версия за обстоятелствата, довели до тежкия инцидент.
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Коментари 2
секта ! кво друго ?
индиец има, кво друго? А и калашници се споменават, значи са украинци?
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