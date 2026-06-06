Катастрофата стана в петък и в нея участваха три леки автомобила и автобус от градския транспорт. На място загина 27-годишен мъж, гражданин на Индия.

По-късно същия ден в болница почина и 31-годишен чужд гражданин, който беше настанен за лечение в ИСУЛ. По-рано днес беше съобщено и за трета жертва на катастрофата – пациент, лекуван в УМБАЛ „Света Анна“.

При тежкия инцидент пострадаха повече от 10 души. Седем от тях бяха в критично състояние и бяха транспортирани за лечение във ВМА, ИСУЛ, „Пирогов“, „Света Анна“ и други лечебни заведения в столицата.

Разследването на причините за катастрофата продължава. До момента властите не са обявили официална версия за обстоятелствата, довели до тежкия инцидент.