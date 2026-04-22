Тежък инцидент е станал и на пътя към граничния контролно-пропускателен пункт „Малко Търново“, където украински автобус се е преобърнал. Пред БТА кметът на града Илиян Янчев обяснява, че има поне две жертви, а 16 души са ранени.

По първоначална информация автобусът е спрял на пътното платно заради недостиг на гориво, след което е започнал да се движи назад и се е преобърнал. Причините за случилото се все още се изясняват.

На мястото са изпратени полицейски екипи, които работят по изясняване на обстоятелствата около катастрофата. Пострадалите пътници са транспортирани с линейки към болница в Бургас, а част от останалите са настанени в Дневния център за хора с увреждания в Малко Търново.

Като цяло, през последното денонощие в страната са регистрирани 18 тежки пътни катастрофи, при които са пострадали 23 души, без да има загинали. В София са станали 31 леки и 3 тежки пътни произшествия. Трима души са ранени.

От началото на месеца в страната са отчетени 288 тежки катастрофи, при които са пострадали 362 души, а 18 са загубили живота си.

От началото на годината броят на тежките пътни инциденти достига 1530. При тях 1907 души са ранени, а 109 са загинали.