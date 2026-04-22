Служебният министър за оставката на Сарафов

Редактор: Красен Бучков
„Няма да тълкувам неговата воля или решение как и въз основа на какви обстоятелства е взел това решение. То си е негово. За мен би имало значение как ще се развият оттук насетне процесите и по отношение на очакваните действия за промените в правосъдието. А конкретният акт не е в центъра на събитията", обясни служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. Той напомни, че от първия ден в министерството е заявил, че е редно Сарафов да подаде оставка.
 

„Това, което ще стане, е, че ще имаме легитимен човек на поста временно изпълняващ функциите главен прокурор, който ще се ползва от всички правомощия, от които Сарафов в последните месеци не можеше да се ползва.“, коментира  Янкулов.

 

„Предполагам, че прокурорската колегия ще избере друг временно изпълняващ функциите. Това възстановяване на законността може да се случи с избиране на друг временно изпълняващ функциите, които да заема длъжността временно за един период от 6 месеца“, добави той.

 

Считам, че към настоящия момент са налице предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата - етап, основан на устойчивост и предвидимост, посочи Сарафов в свое изявление.

 

Борислав Сарафов депозира пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оставката си като и.ф. главен прокурор.

По думите на Янкулов това дава възможност тежката криза на правовата държава да бъде преодоляна поне от гледна точка на това да има легитимен главен прокурор.  

 

 

