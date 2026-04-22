Махат скелето на паметника на Съветската армия

Махат скелето на паметника на Съветската армия
От областната администрация на София съобщиха, че започва демонтажът на строителното скеле, разположено в "Княжеската градина". Районът около бившия паметник на съветската армия ще бъде обезопасен, предаде БНР.
 

Действията се налагат заради изтичане на договора със собственика на техническото съоръжение. От администрацията обясняват, че няма нови основания да продължат месечните разходи от 12 210 евро с ДДС.

 

Фигурите от паметника се намират в депо в софийското село Лозен.

Автор: Красен Бучков
