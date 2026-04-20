Реклама / Ads
Понеделник, 20 Април 2026, 15:00
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2704 | НАРОДЕН ГЛАС

150 години от Априлското въстание: Разказва „ковачът на тежките саби"

Чешмата паметник на Кольо Матеев на Тотина поляна, Априлци
Аз бях „ковачът на тежките саби“ – оръжейникът на въстанието. Три години по тъмно и тайно, от едно време насетне вече и денем, ковях в ковачницата си оръжие за бунта. Един мечник ще изчукам и една сабя след туй. А най-добре изпипвах камите. Пояс без кама в него не е за мъж!
 

Знаехме, че желязо със зор ще осигурим, а и колкото да докараме, все ще е недостатъчно – и в даден момент борбата ще е из ръка: който превари да грабва другия, той ще иде нататък. Затуй и моите ковашки мъки бяха тъй необходими – за всяка пламенна за бунт душа.


Като се вдигна въстанието и заприижда башибозукът, дойде време и аз да развъртя каквото съм изковал. Две деца имах, от голямата улица дойдоха двама с чалми, влязоха в двора и тръгнаха към децата. Излязох разярен насреща им, замахнах с тежката си сабя, дето сам и с голям мерак си бях изковал, отрязах главата на единия, грабнах пушката му и застрелях другия. Ала и те свариха да ме ранят и в двете ръце. Дойдоха други, заловиха ме. Трима ме държаха, двама с дълги ножове ми отрязаха носа, ушите и ръцете. Избягах в адски мъки.


Жена ми Стана откарали при Саадулак ефенди, подложили я на нечовешки издевателства да издаде организаторите на въстанието, тя издържала смело всичко и не предала никого в името на паметта на мъжа си.


Днес в Априлци, в подстъпа към центъра на Зла река, отляво, има една голяма каменна чешма и на нея са изчукани – ама вече от камък, че по-трае – моите кама и сабя. Всеки, който се наведе вода да пийне, и поклон пред саможертвата на априлчани да стори...


От сборника „150 години от Априлското въстание. 150 герои разказват“ от чл.-кор. проф. Атанас Семов, издателство „Българска история“.

f Сподели t Tweet Автор: Илияна Маринкова Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя 2| 3782 | ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя Годишнина от атентата, който преобърна историята 5| 3632 | Годишнина от атентата, който преобърна историята За ОАЕ културата е спойката между многоликото население и надежда в моменти на конфликт 0| 3025 | За ОАЕ културата е спойката между многоликото население и надежда в моменти на конфликт Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 2| 4945 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 24| 8450 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 18| 7384 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 7232 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 45| 6785 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 6667 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6335 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5825 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент 26| 5063 | Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 