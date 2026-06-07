"Тази стъпка е пряк отговор на неотдавнашните действия на Токио и Манила, които Пекин разглежда като пряка заплаха за териториалната си цялост и националните си интереси", съобщава китайската информационна агенция "Синхуа".

Както отбелязва Bloomberg, китайските действия са факт, защото неотдавна Япония и Филипините обявиха провеждане на преговори за разрешаване на граничните въпроси. Преговорите се провеждат без участието на Китай и засягат водите източно от Тайван. Лидерите на Япония и Филипините издадоха съвместно изявление след среща на върха в Токио миналия месец. В него се казва, че двете страни са решили да започнат официални преговори за определяне на морската граница на изключителната икономическа зона и континенталния шелф между двете страни.