Понеделник, 20 Април 2026, 21:33
Китайски самолетоносач влезе в Тайванския проток, Тайпе постави флота под тревога

Китайски самолетоносач влезе в Тайванския проток, Тайпе постави флота под тревога
Китайският самолетоносач „Ляонин“ прекоси Тайванския проток в понеделник. Въоръжените сили на Тайпе поддържаха непрекъснато наблюдение над плавателния съд през целия му преход през чувствителния воден път. Официалната информация от тайванското министерство на отбраната включва снимка на кораба, на чиято палуба се виждат разположени изтребители и хеликоптери.
 

Тайван докладва за почти ежедневна китайска военна активност около острова. Правителството в Тайпе определя тези действия като продължаваща кампания за натиск от страна на Пекин. Китай разглежда Тайван като своя територия и претендира за пълен суверенитет върху протока. Тази позиция се отхвърля както от Тайпе, така и от Вашингтон с аргумента, че става въпрос за международни води, пише Reuters. 


„Ляонин“ е най-старият от трите действащи самолетоносача на Китай. Последното регистрирано преминаване на подобен съд през протока беше в средата на декември, когато през водите премина най-модерният китайски самолетоносач – „Фудзиен“. Преди това, в началото на декември, „Ляонин“ проведе учения в близост до югозападните острови на Япония.

 

Военноморските сили на САЩ изпращат свои кораби през Тайванския проток на всеки няколко месеца, като понякога към тях се присъединяват и американски съюзници. В петък Пекин обяви, че е проследил преминаването на японски боен кораб през водите, като определи действието като „умишлена провокация“.

 

Към момента китайското министерство на отбраната не е излязло с официален коментар относно последния транзит на „Ляонин“.

