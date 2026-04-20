Тайван докладва за почти ежедневна китайска военна активност около острова. Правителството в Тайпе определя тези действия като продължаваща кампания за натиск от страна на Пекин. Китай разглежда Тайван като своя територия и претендира за пълен суверенитет върху протока. Тази позиция се отхвърля както от Тайпе, така и от Вашингтон с аргумента, че става въпрос за международни води, пише Reuters.



„Ляонин“ е най-старият от трите действащи самолетоносача на Китай. Последното регистрирано преминаване на подобен съд през протока беше в средата на декември, когато през водите премина най-модерният китайски самолетоносач – „Фудзиен“. Преди това, в началото на декември, „Ляонин“ проведе учения в близост до югозападните острови на Япония.

Военноморските сили на САЩ изпращат свои кораби през Тайванския проток на всеки няколко месеца, като понякога към тях се присъединяват и американски съюзници. В петък Пекин обяви, че е проследил преминаването на японски боен кораб през водите, като определи действието като „умишлена провокация“.

Към момента китайското министерство на отбраната не е излязло с официален коментар относно последния транзит на „Ляонин“.