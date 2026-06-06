УУдар по Кронщат по време на форума на Путин



Атаката беше извършена в последния ден на Петербургския международен икономически форум – най-важното икономическо събитие в Русия, провеждано в родния град на руския президент Владимир Путин.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските дронове са изминали около 1000 километра и са поразили „арсенали на вражеския флот и база в Кронщат“ – основната база на Балтийския флот край Санкт Петербург.

Към момента няма независимо потвърждение за размера на щетите по обектите в Кронщат. Руски източници съобщават за инцидент във военен обект, без да уточняват конкретната цел.

Атакувани са и петролни обекти



По данни на украинската страна е бил ударен и петролен обект в Краснодарския край, на около 500 километра от фронтовата линия.





В социалните мрежи се появиха кадри на пожар в петролна база в района на Уст-Лабинск. Появиха се и съобщения за експлозии в Тулска област, окупирания Севастопол и други райони на Русия и окупираните украински територии.

Независима проверка на всички съобщения засега не е възможна.

Зеленски: Време е войната да приключи



Атаката идва ден след като Зеленски отново призова за прекратяване на огъня и за преки преговори с Владимир Путин.

Украинският президент заяви, че е „време тази война да приключи“, но обвини Кремъл, че не проявява готовност за реални разговори.

По време на икономическия форум в Санкт Петербург Путин отхвърли идеята за среща със Зеленски и повтори позицията си, че прекратяване на войната е възможно едва след изпълнение на руските условия.

Украйна разширява ударите в дълбочина



През последните месеци Киев все по-често използва произведени в страната дронове за удари по военни бази, логистични центрове, складове за боеприпаси и петролна инфраструктура дълбоко в руска територия.

Украинската стратегия е насочена към отслабване на ресурсите, които Москва използва във войната срещу Украйна, както и към създаване на допълнителен натиск върху руската военна и транспортна система далеч от фронтовата линия.