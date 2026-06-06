УУдар по Кронщат по време на форума на Путин
Атаката беше извършена в последния ден на Петербургския международен икономически форум – най-важното икономическо събитие в Русия, провеждано в родния град на руския президент Владимир Путин.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските дронове са изминали около 1000 километра и са поразили „арсенали на вражеския флот и база в Кронщат“ – основната база на Балтийския флот край Санкт Петербург.
Към момента няма независимо потвърждение за размера на щетите по обектите в Кронщат. Руски източници съобщават за инцидент във военен обект, без да уточняват конкретната цел.
Атакувани са и петролни обекти
По данни на украинската страна е бил ударен и петролен обект в Краснодарския край, на около 500 километра от фронтовата линия.
В социалните мрежи се появиха кадри на пожар в петролна база в района на Уст-Лабинск. Появиха се и съобщения за експлозии в Тулска област, окупирания Севастопол и други райони на Русия и окупираните украински територии.
Независима проверка на всички съобщения засега не е възможна.
Зеленски: Време е войната да приключи
Атаката идва ден след като Зеленски отново призова за прекратяване на огъня и за преки преговори с Владимир Путин.
Украинският президент заяви, че е „време тази война да приключи“, но обвини Кремъл, че не проявява готовност за реални разговори.
По време на икономическия форум в Санкт Петербург Путин отхвърли идеята за среща със Зеленски и повтори позицията си, че прекратяване на войната е възможно едва след изпълнение на руските условия.
Украйна разширява ударите в дълбочина
През последните месеци Киев все по-често използва произведени в страната дронове за удари по военни бази, логистични центрове, складове за боеприпаси и петролна инфраструктура дълбоко в руска територия.
Украинската стратегия е насочена към отслабване на ресурсите, които Москва използва във войната срещу Украйна, както и към създаване на допълнителен натиск върху руската военна и транспортна система далеч от фронтовата линия.
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Коментари 17
Ояаквам ядрен удар от Путлер.
Така войната ще приключи много бързо за него.
Достатъчно и някоя ядрена бойна глава да напусне складовете и това ще е края на РФ.
Путлер е обречен и заради това с голяма доза вероятност ще използва атомно оръжие.
Ами да ползва, че така по-бързо да приключваме с него и блатната кочина.
Хранааа! Искаме да ядееем! Олио дайте, макарониии!!! В Севастопол са наложени ограничения върху продажбата на определени хранителни продукти. Напр.в супермаркет "Добрострой" клиентите вече могат да купуват не повече от три бутилки олио и три пакета макарони на покупка, според видеоклип, заснет в магазина, съобщава The Moscow Times . А още 22 май Севастопол ограничи продажбите на бензин до 20 литра на клиент, въведе купони за дизелово гориво и по-късно обяви "временен" недостиг на бензин АИ-92 и АИ-95. Ето тук, каква мизерия, просълзих се...: https://charter97.org/ru/news/2026/6/5/686698/
Да би мирно седяло, не би чудо видяло. https://ru.themoscowtimes.com/2026/06/04/ogranicheniya-na-prodazhu-benzina-ohvatili-20-regionov-a197285 https://novayagazeta.eu/articles/2026/06/04/ogranicheniia-na-prodazhu-benzina-vveli-minimum-v-15-regionakh-rossii-news https://nashaniva.com/ru/396930
Нека, каквото повикало - такова се обадило. Малко им е, но и още ще има за ватниците, справедливост трябва!!!
Каквото повикало, такова се обадило.
само още един рейд с 400 дрона към Петербург, ПВО силите ще свършат. Тогава тръгват ракети и сериозни дронове, а не примамки.
Безсилието от предстоящия военен и държавен крах води до последната му фаза - Тероризъм! Умрайна знаем, че няма излаз на Балтийско море и използва въздушното пространство на Полша, Литва, Латвия, Естония и Финландия да пуска дронове на КУБ, за терористични заплахи и убийства. Въпросните натовски държави съдействат за осъществяването на този тероризъм. Помагат като се правят на слепи, глухи и на "дръж ми шапката" Но и те са в кюпа! Те, ще са от първите, които ще "дадат фира" от приятелския огън на любимата им Умрайна! Питайте съседите ни от Констанца! С политика на държавен тероризъм към беззащитното население никоя държава не е победила във война. Скоро и украинското бандеровско блато ще бъде пресушено! Блато, което развъжда пандемична смърт от малариен укронацистки плазмодий! Да му мислят крякащите там фрогнюз жаби! от блатото: Гласът на Щъркела!
Ако Негърчето се обеси , Ти ще останеш най-тъпото парче тук! То бива лездарно напъване с още по-бездарни аргументи , но Вие сте титани в това!!! Напъвате се , напъвате си и....родите поредната тъпотия , че даже ги и повтаряте.... От психиатрията : Доктор по щъркели!
Простотията на еврогейолиберастите в този форум няма граници. Щели да свършат ракетите за противовъздушна отбрана на Русия. А тези на Умрайня са безбройни сигурно. Наркоманчик е на последни издихания. Моли се за пейтриъти ама няма и няма да има. Виж - Орешници има и ще има. И няма да ги изтсрелват експериментално за да видят резултата. Ще ги изстрелват точно там където трябва. А украински дронове ще продължават да нападат страни от НАТО.
Пак ли латентен хомосексуализъм, копейка безмозъчна? Разбрахме, че копейките много ви е интересно как е отзад, ама нас какво ни интересува тая работа!
За съжаление орешниците бяха само шест. До тук са изстреляни три. Единия порази голо поле, другия цивилни гаражи, а третия руските позиции. В Украйна жертви нямаше. Имаше двама ранени от стъкла. Орешник беше изпочупил стъклата на цял квартал. Така, че повече орешници.
Само така. Помпайте мускули на клавиатурата.
По-важното е, че има кой да помпи по жужету.
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