Петък, 01 Май 2026, 08:18
Русия удари силно Одеса, Украйна отново атакува петролното пристанище в Туапсе

През нощта руски сили са нанесли удари по пристанищна инфраструктура в района на Измаил, в Одеска област, съобщава BBC. По информация на местните власти, след въздушна атака са засегнати обекти в стратегическия дунавски район. Екипи на службите за извънредни ситуации са реагирали бързо и са овладели възникналите пожари. Според предварителните данни няма жертви или пострадали.
 

Паралелно с това в самия град Одеса ударни дронове са поразили две жилищни сгради, което е довело до пожари във високи етажи. По думите на ръководителя на градската администрация, огън е избухнал на 16-ия етаж на една от сградите, както и на 11-ия и 12-ия етаж на друга. На място са изпратени всички спешни екипи, като към момента се изясняват щетите и евентуалните пострадали.

 

Междувременно властите в Краснодарския край съобщават, че морският петролен терминал в Туапсе отново е станал обект на атака с украински безпилотни летателни апарати, при която е избухнал пожар. Това е четвърти подобен удар срещу пристанището в рамките на последния месец.

 

Инцидентът идва на фона на продължаващи проблеми в града, където през последните седмици се гасеше голям пожар в местна нефтопреработвателна рафинерия, също предизвикан от дронови атаки. Тогава местни източници съобщиха за сериозно замърсяване на околната среда, включително т.нар. „нефтени дъждове“ и образуване на петролно петно в морето.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Заради съдебната система: ЕС спря финансирането на Сърбия 0| 260 | Заради съдебната система: ЕС спря финансирането на Сърбия Згориградската катастрофа: 60 години от най-тежката производствена авария в България 0| 466 | Згориградската катастрофа: 60 години от най-тежката производствена авария в България Май започва с облаци и дъжд 0| 473 | Май започва с облаци и дъжд

НАЙ-ЧЕТЕНИ
ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент 16| 13012 | ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент
Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение 15| 9023 | Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение
Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават 6| 8960 | Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават
Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед 0| 5679 | Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед
Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп 15| 5503 | Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп
България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция 4| 5315 | България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция
Три страни от НАТО във военен съюз в Средиземноморието. Анкара: „Нямате шанс срещу Турция“ 3| 4185 | Три страни от НАТО във военен съюз в Средиземноморието. Анкара: „Нямате шанс срещу Турция“
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 4116 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
