Паралелно с това в самия град Одеса ударни дронове са поразили две жилищни сгради, което е довело до пожари във високи етажи. По думите на ръководителя на градската администрация, огън е избухнал на 16-ия етаж на една от сградите, както и на 11-ия и 12-ия етаж на друга. На място са изпратени всички спешни екипи, като към момента се изясняват щетите и евентуалните пострадали.

Междувременно властите в Краснодарския край съобщават, че морският петролен терминал в Туапсе отново е станал обект на атака с украински безпилотни летателни апарати, при която е избухнал пожар. Това е четвърти подобен удар срещу пристанището в рамките на последния месец.

Инцидентът идва на фона на продължаващи проблеми в града, където през последните седмици се гасеше голям пожар в местна нефтопреработвателна рафинерия, също предизвикан от дронови атаки. Тогава местни източници съобщиха за сериозно замърсяване на околната среда, включително т.нар. „нефтени дъждове“ и образуване на петролно петно в морето.