Групата отбеляза, че е била принудена да отмени 20 000 полета на къси разстояния до октомври.

Намаляването на полетите ще позволи на групата да спести около 40 000 тона авиационно гориво. Очаква се общият брой налични места-километри за Lufthansa Group да намалее с 1% това лято.

Решението има за цел да премахне нерентабилните маршрути в Европа. Оптимизацията ще засегне всичките шест хъба на групата: Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Виена, Брюксел и Рим.

Същевременно компанията подчертава, че достъпът до глобалната мрежа и полетите на дълги разстояния за пътниците ще остане стабилен.

Първата фаза на съкращенията вече започна. От вчера бяха отменени 120 ежедневни полета, планирани до края на май.

Полетите от Франкфурт до Бидгошч и Жешов (Полша), както и до Ставангер (Норвегия), са временно спрени.

Съобщава се, че Европейската комисия възнамерява да призове страните от ЕС доброволно да споделят авиационно гориво на фона на опасенията за евентуален недостиг на летищата в цяла Европа.

Международният съвет на летищата (ACI) предупреди на 10 април, че Европа ще се изправи пред недостиг на авиационно гориво до три седмици, ако Ормузкият проток не бъде напълно отворен.