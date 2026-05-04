България на последно място в ЕС по удовлетвореност от живота

Жителите на Словения са сред най-удовлетворените в съюза. Те оценяват живота си със средно 7,7 по десетобалната скала, което ги поставя на второ място. Същият резултат имат и гражданите на Румъния.

На първо място е Финландия със средна оценка 7,8.

Заетост и доходи



Заетостта в Словения при хората на възраст между 20 и 64 години достига 78,3% – над средното за ЕС. Най-висока е тя в Малта (83,6%), а най-ниска – в Италия (67,6%).

Брутният вътрешен продукт на глава от населението в Словения е 33 060 евро, което остава под средното за ЕС от 41 600 евро. За сравнение, Люксембург е с близо четири пъти по-висок показател, докато България е сред страните с най-нисък.

Социални различия



Словения е сред държавите с най-нисък риск от социално изключване – 14,4%. По-добър резултат има само Чехия с 11,3%.

Най-висок дял на хора в риск от бедност и социално изключване отново е отчетен в България – 30,3%.

Словения е член на ЕС от 2004 г. и има малко над 2,1 милиона жители. В целия Европейски съюз живеят над 450 милиона души.