Вторник, 05 Май 2026, 12:49
България на последно място в ЕС по удовлетвореност от живота

България на последно място в ЕС по удовлетвореност от живота
Редактор: Frognews
България е на последно място в Европейския съюз по обща удовлетвореност от живота, показват данни на словенската статистическа служба SURS. Проучването е публикувано по повод Деня на Европа – датата, на която през 1950 г. е представена Декларацията на Шуман, поставила основите на ЕС.
 

Жителите на Словения са сред най-удовлетворените в съюза. Те оценяват живота си със средно 7,7 по десетобалната скала, което ги поставя на второ място. Същият резултат имат и гражданите на Румъния.

 

На първо място е Финландия със средна оценка 7,8.

 

Заетост и доходи


Заетостта в Словения при хората на възраст между 20 и 64 години достига 78,3% – над средното за ЕС. Най-висока е тя в Малта (83,6%), а най-ниска – в Италия (67,6%).

 

Брутният вътрешен продукт на глава от населението в Словения е 33 060 евро, което остава под средното за ЕС от 41 600 евро. За сравнение, Люксембург е с близо четири пъти по-висок показател, докато България е сред страните с най-нисък.

 

Социални различия


Словения е сред държавите с най-нисък риск от социално изключване – 14,4%. По-добър резултат има само Чехия с 11,3%.

Най-висок дял на хора в риск от бедност и социално изключване отново е отчетен в България – 30,3%.

 

Словения е член на ЕС от 2004 г. и има малко над 2,1 милиона жители. В целия Европейски съюз живеят над 450 милиона души.

