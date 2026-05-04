Русия обяви „примирие“ за 9 май, Киев: „Няма официално предложение“

Той постави под съмнение намеренията на Москва, като посочи, че руските атаки срещу украински градове продължават, включително удари срещу Харковска област и Днипро.

„Това е войната на Русия срещу Украйна. Ако има преговори, трябва да знаем какво се обсъжда“, каза Зеленски.

Заплахи от Москва



Руското министерство на отбраната предупреди, че ако Украйна атакува Москва по време на честванията на 9 май, ще последва „масивен ракетен удар“ по центъра на Киев.















От ведомството дори призоваха цивилни и чуждестранни дипломати да напуснат града при подобен сценарий.

Спор около „примирието“



Киев припомня, че Русия многократно е нарушавала обявени примирия. По време на последното – за православния Великден – са отчетени над 400 нарушения.

Украйна настоява за пълно и безусловно прекратяване на огъня, но Кремъл отказва подобна стъпка и предлага само временни паузи.

Москва традиционно отбелязва Деня на победата с военен парад на Червения площад, но тази година събитието ще бъде ограничено заради опасения от атаки.