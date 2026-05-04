Реклама / Ads
Вторник, 05 Май 2026, 12:52
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
5| 2283 | НОВИНИ

Русия обяви „примирие“ за 9 май, Киев: „Няма официално предложение“

Русия обяви „примирие“ за 9 май, Киев: „Няма официално предложение“
Редактор: Frognews
Русия обяви двудневно „примирие“ за 8 и 9 май по повод Деня на победата. Това съобщи руското министерство на отбраната по решение на президента Владимир Путин. От Москва заявиха, че очакват Украйна също да се присъедини към инициативата. Украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че страната му не е получила официално предложение за прекратяване на огъня.
 

Той постави под съмнение намеренията на Москва, като посочи, че руските атаки срещу украински градове продължават, включително удари срещу Харковска област и Днипро.

 

„Това е войната на Русия срещу Украйна. Ако има преговори, трябва да знаем какво се обсъжда“, каза Зеленски.

 

Заплахи от Москва


Руското министерство на отбраната предупреди, че ако Украйна атакува Москва по време на честванията на 9 май, ще последва „масивен ракетен удар“ по центъра на Киев.







От ведомството дори призоваха цивилни и чуждестранни дипломати да напуснат града при подобен сценарий.

 

Спор около „примирието“


Киев припомня, че Русия многократно е нарушавала обявени примирия. По време на последното – за православния Великден – са отчетени над 400 нарушения.

 

Украйна настоява за пълно и безусловно прекратяване на огъня, но Кремъл отказва подобна стъпка и предлага само временни паузи.

 

Москва традиционно отбелязва Деня на победата с военен парад на Червения площад, но тази година събитието ще бъде ограничено заради опасения от атаки.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Втори фалстарт: Делото срещу Васил Божков за убийства и изнасилване отново не тръгна 0| 260 | Втори фалстарт: Делото срещу Васил Божков за убийства и изнасилване отново не тръгна Арестуваха инфлуенсъра Стоян Колев след призиви за гражданско неподчинение 0| 485 | Арестуваха инфлуенсъра Стоян Колев след призиви за гражданско неподчинение

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 46| 10833 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 9386 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 12| 5468 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 5037 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 4325 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 4126 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3581 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3417 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 