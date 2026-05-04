Вторник, 05 Май 2026, 12:48
16-годишен в болница след нападение с нож от връстник във Велико Търново

16-годишен младеж е бил намушкан с нож тази вечер в района на фермерския пазар в квартал „Бузлуджа“ във Велико Търново.
 

По първоначална информация извършителят също е на 16 години. Той е отведен в полицията, където се изясняват обстоятелствата около случая.

 

Пострадалото момче е с нараняване в областта на ръката и е откарано в областната болница. Към момента няма данни дали има опасност за живота му.

 

По данни на полицията инцидентът е възникнал след скарване между двамата младежи. Разследването продължава.

