Повод за напрежението е позицията на Италия да не се включва пряко във войната, както и отказът на Рим да участва в операции по обезопасяване на Ормузкия проток. Италианските власти също така не позволиха използването на военна база в Сицилия за американски мисии срещу Иран.

Тръмп подчертава, че от известно време не е разговарял с Мелони и изрази разочарование от нея, отбелязвайки, че тя е „много различна от очакванията му“. Той дори постави под съмнение политиката ѝ по отношение на енергийните доставки и сигурността, като заяви, че е „потресен“ от поведението ѝ и че е надценил нейната решителност.

Острият тон е рязка промяна спрямо позицията на американския президент само месец по-рано, когато я определи Мелони като „приятел“ и „силен лидер“. Сега обаче той твърди, че Италия не действа достатъчно активно за осигуряване на енергийни ресурси, въпреки че Рим предприе дипломатически усилия в Северна Африка и Близкия изток за диверсификация на доставките.

Изказванията на Тръмп предизвикаха бърза реакция в Италия. Опозиционният лидер Ели Шлайн осъди нападките, въпреки политическите си различия с Мелони, подчертавайки, че подобни атаки срещу италианското правителство са неприемливи. Външният министър Антонио Таяни също защити премиера, като заяви, че Италия остава лоялен съюзник на САЩ, но очаква отношенията да се основават на взаимно уважение.

В интервюто Тръмп разширява критиките си и към Европа като цяло, обвинявайки я в слаба позиция по отношение на енергийната сигурност и миграцията. По думите му Старият континент е прекалено зависим от външни фактори и дори от самите Съединени щати за гарантиране на ключови доставки като тези през Ормузкия проток.

Американският президент отново атакува и папата, обвинявайки го, че не разбира заплахата от Иран. Така напрежението между Вашингтон и Рим рязко се изостря и показва дълбоките разминавания между съюзниците по въпросите на сигурността, войната в Близкия изток и ролята на Европа в глобалната политика.