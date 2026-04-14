„Поехме ангажимент, че петролопроводът „Дружба“ ще бъде ремонтиран до края на април. Не напълно, но достатъчно, за да бъде отново в експлоатация“, заяви Зеленски по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин.

Той добави, че това съвпада с очакванията за изпълнение на други ангажименти от страна на държави членки на Европейския съюз, и по-специално Унгария, която блокира ключови решения, свързани с финансовата помощ за Украйна.

Петролопроводът „Дружба“, който транспортира руски петрол през територията на Украйна към Унгария и Словакия, се превърна в централна точка на напрежение между ЕС и Будапеща. След като беше повреден при атака с дронове през януари, унгарският премиер Виктор Орбан оттегли подкрепата си за европейския заем от 90 млрд. евро, необходим за продължаване на украинската военна съпротива срещу руската инвазия. Победата на Петер Мадяр на изборите в Унгария обаче промени политическите очаквания в Европа, като даде надежда за отпадане на блокадата от страна на Будапеща. Самият Мадяр заяви, че е готов да преразгледа позицията на страната си и да не възпрепятства решението.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия подкрепя бързото отпускане на договорения през декември заем за Украйна, като подчерта, че средствата за военна помощ трябва да бъдат изплатени без забавяне.

„Украйна спешно се нуждае от тях“, каза Мерц.

По време на срещата в Берлин Мерц и Зеленски проведоха първите междуправителствени консултации между двете страни от повече от 20 години. Те подписаха няколко споразумения, включително за съвместно разработване на нови оръжейни системи и намаляване на зависимостта от доставки от САЩ.