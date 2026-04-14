Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“

„Врагът нанесе шест управляеми бомби по язовир „Печенежская“ в Чугуевски район. Това е най-големият резервоар в нашия регион. Той е критично важен обект за Харков и цялата ни територия“, подчерта той.

Според него, врагът почти едновременно е предприел комбинирана атака срещу Харков: както с ракети „Лайтнинг“, така и с „Шахед“.

През декември 2025 г. руските сили са се опитали да разрушат язовир „Печенежская“. В официално изявление издадено от 16-ти армейски корпус на украинските въоръжени сили, относно опита на руските окупатори да разрушат язовир Печенег през декември, е отбелязано, че украинската страна отдавна е била наясно с потенциалните рискове и е била подготвена за възможността язовир „Печенежская“ (Харковска област) да претърпи критични щети поради руски удари и затова е разработила предварително подходящи планове за реагиране.

Този язовир отдавна е обект на систематични руски атаки. Врагът се е опитвал да го удари с ирански ракети „Шахед“, авиобомби „КАБ“, различни видове ракети, ракети „Молния“ и дронове с предно виждане.