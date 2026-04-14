Вторник, 14 Април 2026, 16:12
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“

Редактор: Красен Бучков
Руски окупатори са обстреляли язовир „Печенежская“ в Харковска област с шест управляеми бомби. Председателят на Харковската областна държавна администрация, Олег Синегубов, обяви това по време на телемарафон.
 

„Врагът нанесе шест управляеми бомби по язовир „Печенежская“ в Чугуевски район. Това е най-големият резервоар в нашия регион. Той е критично важен обект за Харков и цялата ни територия“, подчерта той.

 

Според него, врагът почти едновременно е предприел комбинирана атака срещу Харков: както с ракети „Лайтнинг“, така и с „Шахед“.

 

През декември 2025 г. руските сили са се опитали да разрушат язовир „Печенежская“. В официално изявление издадено от 16-ти армейски корпус на украинските въоръжени сили, относно опита на руските окупатори да разрушат язовир Печенег през декември, е отбелязано, че украинската страна отдавна е била наясно с потенциалните рискове и е била подготвена за възможността язовир „Печенежская“ (Харковска област) да претърпи критични щети поради руски удари и затова е разработила предварително подходящи планове за реагиране.

 

Този язовир отдавна е обект на систематични руски атаки. Врагът се е опитвал да го удари с ирански ракети „Шахед“, авиобомби „КАБ“, различни видове ракети, ракети „Молния“ и дронове с предно виждане.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн 15| 5894 | Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн Секретни бележки чрез куриери: Axios разкрива как САЩ и Иран са договорили прекратяване на огъня 5| 5232 | Секретни бележки чрез куриери: Axios разкрива как САЩ и Иран са договорили прекратяване на огъня Полша за инцидента с „опит за саботаж“ на газопровод в Сърбия: Подозрително щастливо съвпадение 1| 4657 | Полша за инцидента с „опит за саботаж“ на газопровод в Сърбия: Подозрително щастливо съвпадение Има пряка връзка между отвличането на украински деца, „Роснефт“ и „Газпром“ 3| 5773 | Има пряка връзка между отвличането на украински деца, „Роснефт“ и „Газпром“

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента! 33| 4066 | Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента!
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3354 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
Христос воскресе! Велик празник е! 14| 2899 | Христос воскресе! Велик празник е!
Рекордна избирателна активност в Унгария 6| 2830 | Рекордна избирателна активност в Унгария
Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран 17| 2716 | Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран
Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток 0| 2677 | Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток
Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха 20| 2672 | Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха
Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение 14| 2664 | Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение
