Тръмп написа в Truth Social, че САЩ ще блокират всеки кораб в международни води, който е платил такса на Иран и ще започнат да унищожават мини, които според него иранците са хвърлили в пролива. Иранската блокада пречи на преминаването на около 20% от световните енергийни доставки.

„Влиза в сила от момента. Военноморските сили на Съединените щати, най-добрите в света, ще започнат процеса на блокиране на всички кораби, които се опитват да влязат или да напуснат Ормузкия проток“, написа той. „Също така инструктирах нашия флот да търси и спира всеки кораб в международни води, който е платил такса на Иран. Никой, който плаща незаконна такса, няма да има безопасно преминаване в открито море. Всеки иранец, който стреля по нас или по мирни кораби, ще бъде взривен в ада!“

Всяка страна по-рано обвини другата за провала на преговорите за прекратяване на шестседмичните боеве, които убиха хиляди, разтърсиха световната икономика и доведоха до рязко покачване на цените на петрола.

„Лошата новина е, че не постигнахме споразумение. А това е много по-лоша новина за Иран, отколкото за Съединените американски щати“, заяви по-рано вицепрезидентът Джей Ди Ванс, ръководител на американската делегация на преговорите през уикенда. „Много ясно заявихме какви са нашите червени линии.“

Председателят на иранския парламент Мохамад Бакер Калибаф, който ръководеше делегацията на страната си заедно с външния министър Абас Арагчи, обвини САЩ, че не са спечелили доверието на Техеран, въпреки че екипът му е предложил далновидни инициативи. „САЩ разбраха логиката и принципите на Иран и е време да решат дали могат да спечелят нашето доверие или не.“

Разговорите бяха първата директна среща между САЩ и Иран от повече от десетилетие и дискусиите на най-високо ниво след Ислямската революция от 1979 г.

Пакистанският външен министър Ишак Дар заяви, че е наложително да се запази прекратяването на огъня, договорено миналия вторник, докато страните се опитват да прекратят войната.

Израелският министър на сигурността Зеев Елкин заяви пред армейското радио, че все още се търси вариант за продължаване на преговорите, но добави, че „иранците си играят с огъня“.

На кратка пресконференция Ванс не спомена повторното отваряне на Ормузкия проток.

Дори по време на преговорите, съюзникът на САЩ Израел продължи да бомбардира подкрепяните от Техеран бойци на Хизбула в Ливан. Той настоява, че този конфликт не е част от прекратяването на огъня между Иран и САЩ. Иран казва, че боевете в Ливан трябва да спрат.

Иран настоява за контрол над Ормузкия проток, плащане на военни репарации и прекратяване на огъня в целия регион, включително в Ливан, както и за освобождаване на замразените си активи в чужбина. Страната иска да събира транзитни такси в Ормузкия проток.

Въпреки различията в Исламабад, три супертанкера, натоварени с петрол, преминаха през Ормузкия проток в събота, показват данни за корабоплаването. Това изглежда са първите плавателни съдове, излезли от Персийския залив след споразумението за прекратяване на огъня. Стотици танкери все още са блокирани в Персийския залив, в очакване да излязат по време на двуседмичния период на прекратяване на огъня.

Заявените цели на Тръмп са се променили, но като минимум той иска свободно преминаване на глобално корабоплаване през пролива и пълно спиране на програмата за обогатяване на уран на Иран, за да се гарантира, че той не може да произведе атомна бомба. Техеран отдавна отрича, че се стреми да изгради ядрено оръжие.