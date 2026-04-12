The Rolling Stones издадоха първата песен от предстоящия си 25-и студиен албум, но няма да я пуснат в стрийминг платформите. “Rough and Twisted” е достъпна само на винил с бял етикет и името The Cockroaches. Това е умишлен поклон пред дълголетието на легендарната група, която е използвала името в миналото, когато е изнасяла тайни концерти.

Плакати за The Cockroaches се появиха в Камдън, Северен Лондон, по-рано тази седмица. На тях имаше QR код, който води към уебсайта на групата. Феновете, които се интересуват от мистериозната група, могат да се регистрират за допълнителна информация, както и да закупят тениска с надпис “Who The Fuck Are The Cockroaches?” (Кои, по дяволите, са Хлебарките?).

Феновете, които са се регистрирали в сайта, са получили съобщение с текст "Pleased to meet you. Hope you guess my name" (Радвам се да се запознаем. Надявам се, че си познал името ми) – цитат от мегахита на The Rolling Stones “Sympathy For The Devil”.

Според слуховете, новият албум на The Rolling Stones ще се казва “Foreign Tongues”. Както и при предишния им албум, той също е продуциран от Андрю Уат (работил с Ози Озбърн, Pearl Jam). Той е продуцирал и предстоящия албум на Пол Маккартни, “The Boys of Dungeon Lane”.

Запознати твърдят, че първият истински сингъл от “Foreign Tongues” е озаглавен “Mr. Charm”.

„Албумът на The Rolling Stones е готов от известно време“, каза наскоро източник пред The Sun. „Голяма част от него е написана и записана преди известно време, но е имало довършителни работи. Те отново записваха в Metropolis Studios в Западен Лондон миналата година и сега са готови да го издадат.“

Към момента няма планирани концерти, които да съпътстват издаването на албума. „The Rolling Stones ще свирят, когато решат, не преди това“, казва говорител на групата пред The ​​Times.

Песента “Rough And Twisted” е класическо блус рок парче в духа на класическите The Rolling Stones и макар от групата да не са го пускали за официален стрийм, мрежата вече е залята от видеа, качени от фенове, които са си купили плочата.