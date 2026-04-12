Украйна и Русия подготвят нова размяна на военнопленници

По думите му размяната може да бъде извършена до края на следващата седмица.

Вчера Украйна обяви, че си е върнала 175 военнослужещи и 7 цивилни от руски плен. Междувременно Русия и Украйна взаимно се обвиниха в нарушаване на 32-часовото Великденско примирие.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече спирането на огъня „жест“ от страна на руския президент Владимир Путин, но заяви, че веднага щом то приключи руските войски ще възобновят боевете.