Реклама / Ads
Понеделник, 13 Април 2026, 00:24
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 1794 | НОВИНИ

Украйна и Русия подготвят нова размяна на военнопленници

Източник: БНР Редактор: Ивайло Александров
Нова размяна на военнопленници подготвят Украйна и Русия, съобщи началникът на канцеларията на украинския президент Зеленски Кирило Буданов.
 

По думите му размяната може да бъде извършена до края на следващата седмица.

 

Вчера Украйна обяви, че си е върнала 175 военнослужещи и 7 цивилни от руски плен. Междувременно Русия и Украйна взаимно се обвиниха в нарушаване на 32-часовото Великденско примирие.

 

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече спирането на огъня „жест“ от страна на руския президент Владимир Путин, но заяви, че веднага щом то приключи руските войски ще възобновят боевете.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 