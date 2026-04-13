Понеделник, 13 Април 2026, 16:21
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария

Редактор: Ивайло Александров
Москва изрази позициите си след отстраняването на дългогодишния съюзник на Русия Виктор Орбан. Кремъл заяви, че Москва очаква да запази отношенията си с Унгария, коментират руските държавни медии.
 

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призна, че народът на Унгария е направил своя избор и Русия уважава решението. Той заяви, че Русия ще очаква да види какъв курс ще приеме правителството на Петер Мадяр, след като обяви победа.

 

Песков подчерта, че не вярва, че изборите ще повлияят на конфликта между Русия и Украйна. Според него Русия иска да изгради добри отношения с Унгария и други европейски държави.

 

Правителството на Виктор Орбан до голяма степен беше възприемано като изпълняващо руските поръчки в ЕС. Унгария блокира безлихвен заем от 90 милиарда евро за Украйна, която възпираше нахлуването на руските сили.

 

Унгария продължи да купува газ и петрол от Русия въпреки войната на Москва със съседката си и санкциите от ЕС.

 

Досега няма реакция от Владимир Путин за резултатите от изборите в Унгария.

Откриха и унищожиха военен дрон с 4 снаряда на плажа в Синеморец 0| 602 | Откриха и унищожиха военен дрон с 4 снаряда на плажа в Синеморец След 16 години управление: Кой печели и кой губи от поражението на Орбан 6| 1501 | След 16 години управление: Кой печели и кой губи от поражението на Орбан Мрачна прогноза: 800 млн. души може да останат без работа 0| 1231 | Мрачна прогноза: 800 млн. души може да останат без работа Още една легенда си отиде: Почина Маргрет Николова, един от доайените на естрадата ни 2| 1267 | Още една легенда си отиде: Почина Маргрет Николова, един от доайените на естрадата ни

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Скандал с обвинения срещу главния прокурор разтърсва Международния наказателен съд 4| 3616 | Скандал с обвинения срещу главния прокурор разтърсва Международния наказателен съд
CNN: Път за 1,2 млн. евро от никъде за никъде или как се харчат еврофондове в Унгария 8| 3489 | CNN: Път за 1,2 млн. евро от никъде за никъде или как се харчат еврофондове в Унгария
Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента! 33| 3487 | Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента!
"Некои новини“ от последните 24 часа: Супер МВР, ниски цени, Орбан печели и още тъпотии 15| 3252 | "Некои новини“ от последните 24 часа: Супер МВР, ниски цени, Орбан печели и още тъпотии
Танкери в застой във Финския залив: Тихият енергиен фронт срещу Русия 5| 3126 | Танкери в застой във Финския залив: Тихият енергиен фронт срещу Русия
Ключови избори за Европа: Ще върне ли Мадяр Унгария към НАТО и Европа? 16| 3075 | Ключови избори за Европа: Ще върне ли Мадяр Унгария към НАТО и Европа?
Протести в Ирландия, МВнР с предупреждение към българите 3| 2966 | Протести в Ирландия, МВнР с предупреждение към българите
След успеха на Artemis II: Може ли човек наистина да живее на Луната? 7| 2964 | След успеха на Artemis II: Може ли човек наистина да живее на Луната?
