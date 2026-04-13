Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призна, че народът на Унгария е направил своя избор и Русия уважава решението. Той заяви, че Русия ще очаква да види какъв курс ще приеме правителството на Петер Мадяр, след като обяви победа.

Песков подчерта, че не вярва, че изборите ще повлияят на конфликта между Русия и Украйна. Според него Русия иска да изгради добри отношения с Унгария и други европейски държави.

Правителството на Виктор Орбан до голяма степен беше възприемано като изпълняващо руските поръчки в ЕС. Унгария блокира безлихвен заем от 90 милиарда евро за Украйна, която възпираше нахлуването на руските сили.

Унгария продължи да купува газ и петрол от Русия въпреки войната на Москва със съседката си и санкциите от ЕС.

Досега няма реакция от Владимир Путин за резултатите от изборите в Унгария.