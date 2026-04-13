Понеделник, 13 Април 2026, 16:21
Мрачна прогноза: 800 млн. души може да останат без работа

Източник: БГНЕС
Президентът на Световната банка Аджай Банга предупреди за предстояща глобална криза, свързана с недостига на работни места, която може да продължи да се задълбочава дори след приключването на военните конфликти, съобщава Reuters. По думите му по време на пролетните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка във Вашингтон в следващите 10–15 години около 1,2 милиарда души в развиващите се държави ще достигнат трудоспособна възраст.
 

При сегашните икономически тенденции обаче се очаква да бъдат създадени едва около 400 милиона работни места, което води до потенциален дефицит от близо 800 милиона работни позиции.

 

Банга подчертава, че макар войните, включително конфликтът между САЩ, Израел и Иран, да засенчват краткосрочните икономически проблеми, те не трябва да отклоняват вниманието от дългосрочните рискове пред глобалната икономика. Той призовава правителствата и международните институции да работят заедно по овладяване на текущите кризи и по създаване на условия за устойчив растеж и заетост. Сред основните приоритети Банга открои разширяването на достъпа до електричество и чиста вода, както и стимулирането на инвестициите и създаването на работни места.

 

От Световната банка посочват, че ще си партнират с развиващите се страни за подобряване на бизнес средата чрез по-добра регулация, по-голяма прозрачност, борба с корупцията и реформи в трудовото и търговското законодателство.

 

Според Банга недостигът на работни места може да има сериозни последици, включително засилване на нелегалната миграция и на глобалната нестабилност. По данни на ООН към 2025 г. над 117 милиона души по света са били разселени.

 

В същото време Световната банка планира инициативи за подобряване на достъпа до чиста вода за още около един милиард души, както и проекти за електрификация и развитие на здравните системи, особено в Африка. Основна роля в създаването на работни места според институцията ще има частният сектор чрез инвестиции в инфраструктура, селско стопанство, здравеопазване, туризъм и промишленост.

