Откриха и унищожиха военен дрон с 4 снаряда на плажа в Синеморец
Специализиран екип от Военноморска база – Бургас е транспортирал и унищожил четири бойни снаряда, намерени в безпилотен плавателен съд на плажа в Синеморец, до местност „Корабите“.
Поради съмнение за наличие на остатъчно взривно вещество, което не може да бъде извлечено, плавателният съд е взривен с контролиран взрив, съобщиха от пресцентъра на МО.
Военнослужещите са действали по искане на Областна администрация Бургас и с резолюция от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.
Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база е била активирана по заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.
Специализираният екип е транспортирал снарядите към Военноморска база –Бургас, а плавателният съд е бил унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност.
