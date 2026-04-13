Откриха и унищожиха военен дрон с 4 снаряда на плажа в Синеморец

Поради съмнение за наличие на остатъчно взривно вещество, което не може да бъде извлечено, плавателният съд е взривен с контролиран взрив, съобщиха от пресцентъра на МО.

Военнослужещите са действали по искане на Областна администрация Бургас и с резолюция от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база е била активирана по заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Специализираният екип е транспортирал снарядите към Военноморска база –Бургас, а плавателният съд е бил унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност.