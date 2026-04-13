Реклама / Ads
Понеделник, 13 Април 2026, 16:22
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 601 | НОВИНИ

Откриха и унищожиха военен дрон с 4 снаряда на плажа в Синеморец

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Специализиран екип от Военноморска база – Бургас е транспортирал и унищожил четири бойни снаряда, намерени в безпилотен плавателен съд на плажа в Синеморец, до местност „Корабите“.
 

Поради съмнение за наличие на остатъчно взривно вещество, което не може да бъде извлечено, плавателният съд е взривен с контролиран взрив, съобщиха от пресцентъра на МО.

 

Военнослужещите са действали по искане на Областна администрация Бургас и с резолюция от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

 

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база е била активирана по заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

 

Специализираният екип е транспортирал снарядите към Военноморска база –Бургас, а плавателният съд е бил унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 