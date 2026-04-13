Орбан прие резултата с реч, като заяви, че партията му „Фидес“ ще „служи на нашата страна и на унгарската нация от опозицията“. Очаква се тя да спечели около 55 места.

Но последиците от вота в неделя се простират далеч отвъд границите на Унгария. Затова Politico прави списък на всички останали печеливши и губещи от най-значимите избори в Европа тази година.

Победителите

Шефовете на ЕС Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще се сбогуват с един от най-неудобните лидери на ЕС, който използваше правото си на вето по ключови решения на Брюксел, включително финансовата подкрепа за Украйна. Орбан беше и един от най-гласовитите противници на Брюксел, подхранвайки евроскептицизъм, подкопавайки върховенството на закона у дома и многократно съпротивлявайки се на законодателството на ЕС, което поставяше под въпрос способността на Комисията да налага правилата си.

„Унгария избра Европа. Европа винаги е избирала Унгария. Една страна възвръща европейския си път. Съюзът става по-силен“, заяви фон дер Лайен минути след като Орбан призна поражението си.

Украинците (с уговорка)

Тази година Орбан наложи вето върху заем от 90 милиарда евро за Украйна, договорен от лидерите – включително самия него – през декември 2025 г.

Унгария оттегли подкрепата си, след като руските петролни доставки спряха да преминават през тръбопровода „Дружба“, който минава през Украйна – нещо, което Орбан определи като умишлен опит на Киев да повлияе на изборите чрез отслабване на унгарската икономика. Украйна се нуждае от средствата, за да продължи да се отбранява срещу пълномащабното руско нахлуване, преди хазната ѝ да остане без средства през лятото.

Президентът Володимир Зеленски поздрави Мадяр в неделя вечер. „Украйна винаги е търсила добросъседски отношения с всички в Европа и сме готови да развием сътрудничеството си с Унгария“, каза той, като добави, че Киев е готов за „срещи и съвместна конструктивна работа в интерес на двете нации“.

Мадяр иска добри отношения с Брюксел и вероятно ще отблокира заема. Но това е горчива победа за Зеленски, тъй като новият премиер вече заяви, че се противопоставя на изпращането на унгарски оръжия или средства за Киев и на ускореното присъединяване на Украйна към ЕС.

Мадяр обеща да постави този въпрос на референдум, което на практика би означавало забавяне на процеса поради силните антиукраински настроения в унгарското общество.

Младите унгарци

Проучвания преди вота показваха, че до две трети от унгарците под 30 години искат Орбан да си тръгне. Масови протестни концерти в Будапеща в навечерието на изборите събраха стотици хиляди млади унгарци, много от които заявиха пред международни медии, че ще напуснат страната, ако Орбан бъде преизбран.

Мадяр благодари на унгарската младеж в победната си реч, докато тълпи от млади хора изпълниха улиците на Будапеща. „Благодаря ви, че върнахте надеждата – надеждата за промяна“, каза той.

Журналисти и лекари

Независимите журналисти се сблъскаха с огромни трудности, след като Орбан пое контрол над около 80% от медийния пейзаж в страната. Въпреки това те се оказаха решаващ фактор за крайния резултат, като разкриха опити на правителството да подкопае опозицията чрез службите за сигурност и получиха детайли от телефонни разговори между Будапеща и Кремъл по чувствителни теми за ЕС.

Лекарите също са сред победителите, тъй като Мадяр е обещал увеличение на публичните инвестиции с 1 милиард евро годишно – след десетилетие на недофинансиране, дълги листи на чакащи, занемарени болници и изтичане на кадри.

Губещите

Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс посети Орбан в Будапеща на 7 април, за да подкрепи кандидатурата му, като заяви, че той ще спечели и обвини ЕС в намеса в изборите. Президентът Доналд Тръмп подкрепи няколко пъти публично Орбан през последните шест месеца и обеща икономическа помощ от Вашингтон.

„Трябва да върнем Орбан на поста премиер на Унгария, нали?“, каза Ванс пред поддръжници на Фидес по време на митинг. Но подкрепата не помогна и нанесе удар върху Белия дом, който губи ключов съюзник в Европа.

Свързани с Фидес бизнесмени и мозъчни тръстове

Мрежата от консервативни мозъчни тръстове, финансирани от правителството на Орбан, вероятно ще загуби финансиране. Сред тях е Mathias Corvinus Collegium, чийто ръководител е политическият директор на Орбан и който лобира пред институциите на ЕС.

Бизнесмени, близки до Фидес и доминиращи частния сектор – включително приятелят от детинство на Орбан Льоринц Месарош и зет му Ищван Тиборц – ще загубят привилегирован достъп до европейски средства и обществени поръчки. В победната си реч Мадяр заяви, че ще създаде „офис за възстановяване на националното богатство“, в който юристи и полиция ще разследват възстановяването на държавни активи и наказване на корупцията.

„Никога повече няма да бъдем страна без последствия“, каза той.

Кремъл

Руският президент Владимир Путин току-що загуби ценен съюзник – и важен източник на информация в рамките на ЕС.

През последните месеци унгарски и международни медии разкриха близки връзки между Будапеща и Москва, включително телефонни разговори между външния министър Петер Сиярто и руския му колега Сергей Лавров за вътрешни обсъждания на санкции на ЕС. Според тези информации Сиярто е обещал да споделя поверителни европейски документи чрез унгарското посолство.

Европейската десница

Орбан, който често обещаваше да „окупира Брюксел“ и да промени институциите отвътре, е ключова фигура в крайнодясната група „Патриоти за Европа“, която обединява националистически партии в ЕС като френския „Национален сбор“ на Марин Льо Пен и испанската VOX.

Загубата му е удар и за други десни лидери в Европа, включително италианската премиерка Джорджа Мелони, която губи съюзник на масата за преговори в Брюксел.