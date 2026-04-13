От приходите 1 милион евро ще бъдат изплатени на галерията Opera Gallery – международен арт дилър, който притежава картината. Останалата сума ще подпомогне фондация за изследвания на Алцхаймер, базирана в една от големите обществени болници в Париж. Организаторите припомнят, че предишни две подобни томболи с творби на Пикасо са събрали над 10 милиона евро, които са били използвани за културни проекти в Ливан и за програми за водоснабдяване и хигиена в Африка.

Първата подобна инициатива, озаглавена „1 Пикасо за 100 евро“, е проведена през 2013 г., когато техник от противопожарни системи от Пенсилвания печели картината „Мъжът с операта“ от 1914 г., създадена в кубистичния период на художника.

Втора картина – „Nature Morte“ (1921 г.) – е разиграна през 2020 г. и е спечелена от счетоводителка в Италия, като билетът ѝ е бил подарък за Коледа от нейния син. Тази творба е била закупена специално за томболата от милиардера и колекционер Дейвид Нахмад, който твърди, че Пикасо би одобрил подобни инициативи, тъй като е бил щедър и често е подарявал свои творби.

Картината „Tête de Femme“ ще бъде изложена в аукционната къща Christie’s в Париж от понеделник, а самата томбола ще се проведе там във вторник вечерта в 18:00 часа местно време.