Понеделник, 13 Април 2026, 16:21
Картина на Пикасо за 100 долара: Франция пуска на томбола шедювъра Tête de Femme

Източник: БГНЕС
Във Франция се организира томбола, която дава шанс срещу 100 евро билет да бъде спечелена картина на Пабло Пикасо, като събраните средства ще бъдат насочени към изследвания за болестта на Алцхаймер, пише The Guardian. Става дума за произведението „Tête de Femme“ (Женска глава), рисувано от Пикасо през 1941 г. с техника гваш върху хартия. Организаторите съобщават, че броят на билетите ще бъде ограничен до 120 000, което означава, че при пълна разпродажба могат да се съберат до 12 милиона евро.
 

От приходите 1 милион евро ще бъдат изплатени на галерията Opera Gallery – международен арт дилър, който притежава картината. Останалата сума ще подпомогне фондация за изследвания на Алцхаймер, базирана в една от големите обществени болници в Париж. Организаторите припомнят, че предишни две подобни томболи с творби на Пикасо са събрали над 10 милиона евро, които са били използвани за културни проекти в Ливан и за програми за водоснабдяване и хигиена в Африка.

 

Първата подобна инициатива, озаглавена „1 Пикасо за 100 евро“, е проведена през 2013 г., когато техник от противопожарни системи от Пенсилвания печели картината „Мъжът с операта“ от 1914 г., създадена в кубистичния период на художника.

 

Втора картина – „Nature Morte“ (1921 г.) – е разиграна през 2020 г. и е спечелена от счетоводителка в Италия, като билетът ѝ е бил подарък за Коледа от нейния син. Тази творба е била закупена специално за томболата от милиардера и колекционер Дейвид Нахмад, който твърди, че Пикасо би одобрил подобни инициативи, тъй като е бил щедър и често е подарявал свои творби.

 

Картината „Tête de Femme“ ще бъде изложена в аукционната къща Christie’s в Париж от понеделник, а самата томбола ще се проведе там във вторник вечерта в 18:00 часа местно време.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 2| 742 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария Откриха и унищожиха военен дрон с 4 снаряда на плажа в Синеморец 0| 602 | Откриха и унищожиха военен дрон с 4 снаряда на плажа в Синеморец След 16 години управление: Кой печели и кой губи от поражението на Орбан 6| 1482 | След 16 години управление: Кой печели и кой губи от поражението на Орбан Мрачна прогноза: 800 млн. души може да останат без работа 0| 1229 | Мрачна прогноза: 800 млн. души може да останат без работа

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Скандал с обвинения срещу главния прокурор разтърсва Международния наказателен съд 4| 3616 | Скандал с обвинения срещу главния прокурор разтърсва Международния наказателен съд
CNN: Път за 1,2 млн. евро от никъде за никъде или как се харчат еврофондове в Унгария 8| 3489 | CNN: Път за 1,2 млн. евро от никъде за никъде или как се харчат еврофондове в Унгария
Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента! 33| 3487 | Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента!
"Некои новини“ от последните 24 часа: Супер МВР, ниски цени, Орбан печели и още тъпотии 15| 3252 | "Некои новини“ от последните 24 часа: Супер МВР, ниски цени, Орбан печели и още тъпотии
Танкери в застой във Финския залив: Тихият енергиен фронт срещу Русия 5| 3126 | Танкери в застой във Финския залив: Тихият енергиен фронт срещу Русия
Ключови избори за Европа: Ще върне ли Мадяр Унгария към НАТО и Европа? 16| 3075 | Ключови избори за Европа: Ще върне ли Мадяр Унгария към НАТО и Европа?
Протести в Ирландия, МВнР с предупреждение към българите 3| 2966 | Протести в Ирландия, МВнР с предупреждение към българите
След успеха на Artemis II: Може ли човек наистина да живее на Луната? 7| 2964 | След успеха на Artemis II: Може ли човек наистина да живее на Луната?
